Pakistan'da hamile şarkıcıyı sahnede öldürdüler!

Pakistan'da yerel bir halk şarkıcısı olan Samina Sindhu, salı gecesi Larkana yakınlarındaki bir köyde öldürüldü. İddialara göre Tarq Jatoi adlı kişi, performansı sırasında dans etmemesinden dolayı Samina Sindhu'yu vurdu.
HAMİLE OLDUĞU İÇİN DANS ETMİYORMUŞ
Olayın ardından Samina Sindhu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan teşhislerde kadının hamile olduğu ortaya çıktı. Hamile olduğu için de dans etmediği belirtildi. Silahlı saldırganın tutuklandığı bilgisi verildi.
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