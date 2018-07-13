Pakistan'a 30 adet sipariş verdiği Atak nasıl üretiliyor?

Savunma sanayisinde tek kalemde en büyük ihracata imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Atak helikopterinin üretildiği tesisin kapılarını Anadolu Ajansı'na açtı. Şirket, elindeki Atak siparişleri için yoğun bir çalışma yürütüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma tarafından etkin şekilde kullanılan Atak helikopteri, Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle uzun süredir yürütülen görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasıyla Pakistan güvenlik güçlerine de hizmet vermeye başlayacak.
Pakistan'a 30 adet Atak satışının bedeli yaklaşık 1,5 milyar doları buluyor. Bu rakam Türk savunma sanayisi tarihinin tek kalemde gerçekleştirilen en büyük ihracatı anlamına geliyor.
Türkiye, Atak satışıyla ABD, Rusya ve Fransa'dan sonra taarruz helikopteri ihracatı yapan 4. ülke oldu. Taarruz helikopteri üretmek bu alanda "şampiyonlar ligi"ne girmek anlamına geliyor. Dünyada taarruz helikopteri üreten ülke sayısı 5, şirket sayısı ise 6 ile sınırlı bulunuyor.
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