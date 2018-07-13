Pakistan'a 30 adet sipariş verdiği Atak nasıl üretiliyor?

Savunma sanayisinde tek kalemde en büyük ihracata imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Atak helikopterinin üretildiği tesisin kapılarını Anadolu Ajansı'na açtı.

Pakistan'a 30 adet sipariş verdiği Atak nasıl üretiliyor?

Savunma sanayisinde tek kalemde en büyük ihracata imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Atak helikopterinin üretildiği tesisin kapılarını Anadolu Ajansı'na açtı. Şirket, elindeki Atak siparişleri için yoğun bir çalışma yürütüyor.

117
Pakistan'a 30 adet sipariş verdiği Atak nasıl üretiliyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma tarafından etkin şekilde kullanılan Atak helikopteri, Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle uzun süredir yürütülen görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasıyla Pakistan güvenlik güçlerine de hizmet vermeye başlayacak.

217
Pakistan'a 30 adet sipariş verdiği Atak nasıl üretiliyor?

Pakistan'a 30 adet Atak satışının bedeli yaklaşık 1,5 milyar doları buluyor. Bu rakam Türk savunma sanayisi tarihinin tek kalemde gerçekleştirilen en büyük ihracatı anlamına geliyor.

317
Pakistan'a 30 adet sipariş verdiği Atak nasıl üretiliyor?

Türkiye, Atak satışıyla ABD, Rusya ve Fransa'dan sonra taarruz helikopteri ihracatı yapan 4. ülke oldu. Taarruz helikopteri üretmek bu alanda "şampiyonlar ligi"ne girmek anlamına geliyor. Dünyada taarruz helikopteri üreten ülke sayısı 5, şirket sayısı ise 6 ile sınırlı bulunuyor.

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro