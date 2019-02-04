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Pakistan Çin'le eşek ticareti konusunda anlaştı

Pakistan Çin'le eşek ticareti konusunda anlaştı

Dünyanın en büyük üçüncü eşek barındıran ülkesi konumunda olan Pakistan, Çin ile ticaret anlaşması yaptı. Anlaşmaya göre Çin'e ilk üç yılda 80 bin eşek satılacak.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 14:26 - Güncelleme: 04-02-2019 14:26

Pakistan, Çin'e "ilaç ve jelatin üretiminde kullanılmak" üzere eşek satmaya karar verdi. Yaklaşık 5 milyon eşeği ülkesinde barındıran Pakistan, bu özelliği sayesinde önemli bir gelir elde etme hazırlığına girdi. Pakistan medyasında yer alan habere göre, iki ülke eşek ticareti konusunda anlaşmaya vardı.

Yapılan anlaşmaya göre Pakistan'da ihraç için üretim çiftlikleri kurulacak ve ilk üç yılda 80 bin eşek satılacak. Ayrıca ülkede, yabancı yatırımcıların da tesis açmasına izin verilecek. 

Daha önce eyaletin Dera İsmail Han ve Mansehra bölgelerinde üretim çiftliği kurma kararı alan eyalet Hayvancılık Departmanından yapılan açıklamaya göre, ilk etapta hasta, zayıf ve felçli eşeklerin satışı yapılacak. 

Yabancı yatırımcıların 3 milyar dolarlık üretim çiftliği yatırımı yapacağı belirtilen açıklamada, "Eyalette 70 bin aile eşek sahibi ve geçimleri için bu hayvanlara muhtaçlar. Eyalette hayvan kıtlığı yaşanmayacak şekilde bu anlaşmayı hayata geçirmeyi planlıyoruz." ifadeleri yer aldı. 

Pakistan 5,3 milyon eşekle dünyanın en büyük üçüncü eşek popülasyonuna sahipken Çin, 11 milyondan fazla eşek popülasyonuyla ilk sırada yer alıyor. Dünyada bulunan 40 milyondan fazla eşeğin yaklaşık yarısı Çin, Etiyopya, Pakistan ve Meksika'da bulunuyor. 

Çin'de eşekler geleneksel ilaç üretiminde ve jelatin üretiminde kullanılıyor. Özellikle eşek derisi ve kılı, kan yapıcı, besleyici ve bağışıklık sistemini destekleyici ilaç yapımlarında tercih ediliyor.

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