Padişah macunu nedir, ne işe yarar?

Padişah macunu olarak da tabir edilen mesir macunu, ismini Mesir Bayramlarında Manisa’da Sultan Camii’nin minarelerinden halka dağıtılan, ilaç olarak kullanılan macundan almıştır.

Padişah macunu nedir, ne işe yarar?

Padişah macunu olarak da tabir edilen mesir macunu, ismini Mesir Bayramlarında Manisa’da Sultan Camii’nin minarelerinden halka dağıtılan, ilaç olarak kullanılan macundan almıştır. Manisa’da her yıl 15 Nisan’da kutlanan Mesir Bayramı Eski Anadolu ve Sümer Uygarlıklarından gelen, Bitkiler Tanrısı Adonis’e adanmış bir tür gelenektir. Mesir Bayramı adetleri arasında şifalı olduğuna inanılan macunlardan da yenilir ve bu macun halk arasında Mesir macunu olarak anılır. Padişah macunu Manisa Akıl Hastalıkları Hastanesi’nin ilk başhekimi olan Musa bin Muslihiddin bin Kılıç tarafından, 41 farklı maddenin karıştırılmasıyla hazırlanan bir üründür. İlaç olarak kullanılan macun, günümüzde cinsel gücü arttırıcı bir madde olarak ünlenmiştir. İlk olarak 15.yy’da yapılmış olan mesir macunu, birçok faydalı baharatın karışımından oluştuğu için insan vücuduna birçok faydası bulunur.

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Padişah macunu nedir, ne işe yarar?

Padişah macununda hangi baharatlar bulunuyor? Padişah macunu oldukça şifalı ve faydalı bir ürün olmasını içindeki 41 farklı baharata borçlu. Padişah macunu çinde yer alan belli başlı baharatları ve ne işe yaradıklarını sizler için hazırladık: Çörek otu: Gaz söktürücü etkisi ile vücudu rahatlatır. Kimyon: İştah açıcı ve terletici etkisi vardır. Karanfil: Nefesi ferahlatmasının yanı sıra diş ağrısına tedavisinde de kullanılır. Limon tuzu: Macunun olası yan etkilerini yok eder.

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Padişah macunu nedir, ne işe yarar?

Şeker: Macuna asıl tadını veren ürün. Tarçın: Kabızlık sıkıntısı olan kişiler için tedavi edici özelliği bulunur. Zencefil: Astım vb. solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Anason: Vücuda uyarıcı etkisi bulunur. Damla sakızı: Öksürük giderme özelliği vardır. Padişah macununun tedavi edici birçok özelliği bulunur. Bu özellikleri öğrenebilmek ve günlük hayatınızda kullanabilmek için yazımızı okuyabilir, bilgi edinebilirsiniz.

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Padişah macunu nedir, ne işe yarar?

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