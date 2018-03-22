Padişah macunu nedir, ne işe yarar?

Padişah macunu olarak da tabir edilen mesir macunu, ismini Mesir Bayramlarında Manisa’da Sultan Camii’nin minarelerinden halka dağıtılan, ilaç olarak kullanılan macundan almıştır. Manisa’da her yıl 15 Nisan’da kutlanan Mesir Bayramı Eski Anadolu ve Sümer Uygarlıklarından gelen, Bitkiler Tanrısı Adonis’e adanmış bir tür gelenektir. Mesir Bayramı adetleri arasında şifalı olduğuna inanılan macunlardan da yenilir ve bu macun halk arasında Mesir macunu olarak anılır. Padişah macunu Manisa Akıl Hastalıkları Hastanesi’nin ilk başhekimi olan Musa bin Muslihiddin bin Kılıç tarafından, 41 farklı maddenin karıştırılmasıyla hazırlanan bir üründür. İlaç olarak kullanılan macun, günümüzde cinsel gücü arttırıcı bir madde olarak ünlenmiştir. İlk olarak 15.yy’da yapılmış olan mesir macunu, birçok faydalı baharatın karışımından oluştuğu için insan vücuduna birçok faydası bulunur.