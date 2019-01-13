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Özür dilemeyen çalışana kötü haber işveren haklı bulundu

Özür dilemeyen çalışana kötü haber işveren haklı bulundu

İş yemeğinde müdürüne omuz atan çalışan özür dilemeyince işten atıldı. Konu yargıya taşındı. Yerel mahkeme çalışanı işe geri iade ederken Yargıtay kararı bozarak işvereni haklı buldu.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 11:59 - Güncelleme: 13-01-2019 11:59

Çalıştığı iş yerinin yemek organizasyonunda satış müdürüne omuz atan işçi, kavgaya neden oldu. Mesai arkadaşaların müdahale ettiği kavgayı polis ayırabildi. 

Kavgaya karışan üç çalışanından özür dilemelerini isteyen işveren, satış müdürüne omuz atan işçinin özür dilememesi üzerine iş sözleşmesini feshetti. İş mahkemesine başvuran işçi, satış departmanında güvenlik danışmanı olarak görev yaptığını, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırı davranması sebebiyle feshedildiğini öne sürdü.

YANLIŞLIKLA ÇARPTIM
Fesih beyânında gerekçe olarak ödül yemeğinde satış direktörüne omuz attığı ve sonrasındaki küfürleşmelerin gösterildiğini belirten işçi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, feshe konu ödül yemeğinde gerçekten de ayağa kalktığı sırada yanlışlıkla söz konusu kişiye çarptığını ve akabinde hemen özür dilediğini dile getirdi.

ÖZÜR DİLEMEDİ
İşveren ise davacının iş sözleşmesinin haklı sebeplerle feshedildiğini kaydetti. Davacıdan diğer iki kişiden yaşanan olayla ilgili özür dilemeleri ve bundan sonra bu ve buna benzer davranışlardan kaçınacaklarına dair söz vermelerinin talep edildiği, bu kişilerin teklife uyduğu, davacının ise bu teklifi kabul etmediği bildirildi.

MAHKEME İŞE GERİ İDAE ETTİ
Mahkeme, davacı işçinin işe iadesine hükmetti. Mahkeme, diğer personelin işten çıkarılmadığını, bu hâliyle davalı işverenin işçilerine âdil bir şekilde davranmayarak davacının iş akdini haksız bir şekilde feshettiğine dikkat çekti. Karara karşı davalı vekili istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi de işçinin işe iadesine hükmetti.

KONU YARGITAY'A GİTTİ
Davalı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dâiresi girdi. Dâire, kavgaya karıştığı hâlde patronundan özür dilemeyen işçinin işe iâde edilemeyeceğine hükmetti. Yargıtay kararında şu ifadeler yer aldı:

"Kavgaya karışan ve özür dileyen diğer iki çalışanın özür bu metni kabul ettikleri, iş birliği yaptıkları için kınama cezası verildiği anlaşılmaktadır. Sadece davacının iş akdinin feshedildiği, işverenin diğer işçilere kınama cezası verirken davacıya farklı davranmasının sebebinin davacının özür dilememesi olup, bu hususun işverence objektif şekilde ortaya koyulduğu anlaşıldığından işverenin işçiler açısından keyfi bir şekilde ayrım yapmadığı anlaşılmaktadır.

İŞVEREN HAKLI
Feshe konu kavga olayı iş yeri dışında gerçekleşmiş olmasına rağmen, iş yemeğinin devamında meydana geldiğinin ve iş yerinde olumsuzluklara yol açan etkilerinin de bulunduğunun anlaşılmasına göre davalı işverence yapılan feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması hatâlıdır. Mahkeme kararının ortadan kaldırılmasına ve davanın reddine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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