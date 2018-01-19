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Özür diledi! Çok üzgün ve pişmanım

Özür diledi! Çok üzgün ve pişmanım

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed El Momani, İsrail hükümetinin Amman Büyükelçiliğinde 2 Ürdünlünün öldürülmesinden dolayı resmen özür dilediğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 19-01-2018 11:17 - Güncelleme: 19-01-2018 11:17

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed El Momani devlet medyasına yaptığı açıklamada, İsrail’in Amman Büyükelçiliği binasında meydana gelen olay nedeniyle resmen özür dilediğini belirtti.

Momani, İsrail Dışişleri Bakanlığının olaydan dolayı "üzüntülerini ve pişmanlıklarını" dile getirdiği bir memorandum gönderdiğini ifade etti. Momani, ayrıca İsrail’in konuyla ilgili yasal adımlar atacağını da söyledi.

Ürdün, İsrail güvenlik görevlisine karşı yasal işlem başlatılıncaya kadar İsrail’in Amman’daki elçiliğini yeniden açmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı. Temmuz 2017’de İsrailli bir güvenlik görevlisi ile elçilik binasındaki daireye mobilya monte etmek için gelen 2 Ürdünlü marangoz arasında tartışma yaşanmıştı. Marangozun, tornavidayla yaraladığı güvenlik görevlisinin ateş açarak karşılık verdiği, olayda bir marangozla o esnada orada bulunan büyükelçilik olarak kullanılan binanın sahibi vurulmuş ve hastanede hayatını kaybetmişlerdi.

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