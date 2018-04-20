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Öztürk Yılmaz kimdir CHP Cumhurbaşkanı adayı nereli

Öztürk Yılmaz kimdir CHP Cumhurbaşkanı adayı nereli

CHP'li Öztürk Yılmaz kimdir sorusu Yılmaz'ın 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının ardından merak konusu oldu. Öztürk Yılmaz nereli, kaç yaşında, evli mi, TMMM'ye ne zaman girdi? Öztürk Yılmaz hakkında bilinmeyenler...

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 11:41 - Güncelleme: 20-04-2018 11:41

CHP'de Öztürk Yılmaz'ın 'Cumhurbaşkanı adayıyım' demesinin ardından herkes Öztürk Yılmaz'ı merak etmeye başladı. Peki adaylığını açıklayan Öztürk Yılmaz kimdir, nereli? Türkiye, CHP'nin bürokrat kökenli milletvekili olan Öztürk Yılmaz'ı ilk olarak Musul Başkonsolosluğu görevini yaparken terör örgütü İŞİD'in baskını sırasında tanımıştı. Konsolosluktaki 101 kişiyle birlikte kaçırılmıştı. İşte Yılmaz hakkında bilinmeyenler...

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?: 19 Eylül 1970'te Ardahan'da doğdu. Baba adı Şerafettin, anne adı Anahanım'dır. Ardahan Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 

1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığında sırasıyla Balkanlar, AGİT, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya (Daire Başkanı) daireleri ile Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığında (Daire Başkanı olarak) görev yaptı. Yurt dışında ise, Bişkek Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde (Müsteşar olarak) görev yaptı.

Musul Başkonsolosluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Tacikistan Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. CHP Kurultayında PM Üyeliğine seçildi ve akabinde Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. AB'nin Kalkınma ve Entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) master yaptı. İngilizce tez konusunda AB'nin Kosova ve KKTC'ye dönük farklı yaklaşımını değerlendirdi. Ayrıca Sıla Üniversitesi Rusça Bölümü sertifikalıdır.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Rusça bilen Yılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

IŞİD TARAFINDAN KAÇIRILMIŞTI: 11 Haziran 2014 tarihinde IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu’na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı. 2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye’nin Tacikistan Büyükelçisi olarak atandı. 3 Eylül 2015 tarihinde bu görevinden istifa ederek 26. dönem TBMM seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi’nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden 26. Dönem Ardahan milletvekili seçildi. 24 Ocak 2016 tarihi itibarıyla CHP Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. Evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce ve Rusça bilmektedir.
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Reis 20 Nisan 2018 11:50 Yer yüzünün en rezil adamı muasebeci kenan korkak hain

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