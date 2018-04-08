Özlü: Yerli otomobil piyasaya 5 modelle çıkacak!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye'nin Otomobili Projesi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu (OGG) İşbirliği Protokolü"nün imzalandığını hatırlatan Özlü, imza töreninin ardından, OGG üyesi 5 şirketin çalışmalara hız verdiğini söyledi.

Özlü, projede teknik ve mali analizin, fizibilitenin son aşamasına geçildiğine işaret ederek, "Geldiğimiz noktada, devlet desteklerinin tasarımı üzerinde çalışılıyor. Ayrıca bir üst yönetici (CEO) ataması olacak, buna Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu karar verecek. CEO olarak çok sayıda ismin adı geçti ancak şu anda 3 isim üzerinde düşünülüyor. Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu, CEO'sunu kendi içinde değerlendirip çalışma arkadaşlarını kendileri açıklayacaklar." diye konuştu.

Bakan Özlü, seçilecek kişinin, otomotiv sektöründe, küresel başarı elde etmiş bir Türk olacağını vurguladı.

"ÜRETİM İÇİN 22 İLDEN TALEP VAR"

Özlü, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim yeri konusunda 22 ilden talep geldiğine dikkati çekerek, taleplerin değerlendirilerek en uygun il ve bölgenin seçileceğini bildirdi.

Şu aşamada hangi segmentte ve kaç modelle piyasa girileceğinin ele alındığına işaret eden Özlü, "Türkiye'nin Otomobili'nin, 5 modelle piyasaya girmesi ve üretim maliyetlerini düşürmek açısından 3 modelin aynı şasi üzerinde olması planlanıyor. Mesela bir sedan olacak, bir spor kullanım modeli SUV cinsi olacak, bir genel maksat aracı olacak. Araçlar, B ve C segmentinde üretilecek. Türkiye'nin Otomobili, elektrikli olacak." şeklinde konuştu.

"YERLİ OTOMOBİLDE AMAÇ MİLLİ MARKA OLUŞTURMAK"

Projenin, milli bir marka oluşturma hedefiyle geliştirildiğini vurgulayan Özlü, bu sebeple aracın markasının, teknik hususlar kadar önemli olduğunu söyledi.

Özlü, "Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde, teknik-mali analiz, şirketleşme ve CEO atanması konusuna yoğunlaştık, bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu aşamaların ardından tasarım, üretim, logo ve marka belirlenmesi çalışmalarına yoğunlaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin, hem ülkedeki teknolojinin dönüşümüne katkı sağlayacağını hem de ülkeye uluslararası piyasalarda ürünlerini kendi markasıyla pazarlama fırsatı sunacağına dikkati çeken Özlü, bu sebeple son derece önemli ve stratejik olduğunu kaydetti. Projenin halk tarafından da sahiplenildiğine değinen Özlü, aracı ilk alanlardan olmak için sıraya girmek isteyen çok sayıda vatandaş olduğunu aktardı.

Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde, 2019 yılında prototipinin geliştirilmesi, 2021 sonunda ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.