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Özlem Zengin kimdir aslen nereli merak edilen eşi kim?

Özlem Zengin kimdir aslen nereli merak edilen eşi kim?

Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı başdanışmanı olmuştu. Yeni kabine sonrası adı AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi için geçiyor. Peki Özlem Zengin'in eşi kimdir? Avukat Özlem Zengin'in biyografisi internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 04:00 - Güncelleme: 09-07-2018 04:00

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Avukat Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmuştu. Kadına şiddet konusuyla yaptığı açıklaması çok konuşulan Özlem Zengin kimdir merak ediliyor.

Tokat 1969 yılı doğumlu Özlem Zengin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra bir süre Amerika'da yaşadı. Türkiye' ye döndükten sonra bir yıl öğretmenlik yaptı. 1998-2001 yılları arasında Kanal 7' de yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği "Hayatın İçinden" adlı televizyon programını hazırladı. Aynı yıl serbest avukatlık yapmaya başlayan Zengin mesleğini aktif olarak sürdürmektedir. 2003 yılında AK PARTİ İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2005'den itibaren İl Başkan Yardımcısı olarak Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini üstlendi. 2011 yılına kadar devam eden bu süreçte fasılasız üç dönem il yönetim kurulu üyeliği yaptı.

2011 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, Din Sosyolojisi alanında 'Yüksek Yargı Kararları Işığında Din ve Laiklik Algısındaki Sosyolojik Değişim' konulu tez çalışması ile yüksek lisans derecesi aldı. Bu arada Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 12 Mayıs 2012 'de, Üçüncü Olağan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi' nde AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı' na seçildi ve 14 Mart 2015 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.

Kadın, Aile ve Çocuk üzerine sivil toplum alanında çalışmalarına da devam eden Av. Özlem Zengin İstanbul Kadın ve Aile Araştırma Merkezi "İKAMER" in kurucularındandır. Beyaz El Dayanışma Derneği kurucu üyesi, Kadın ve Demokrasi Derneği "KADEM" kurucu üyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir. Medya alanında çalışmalarına devam etmekte ve Ülke TV de Türkiye ve dünya gündeminin özellikle kadınların bakış açısından değerlendirildiği "İnce fikir" programını sundu.

ÖZLEM ZENGİN EVLİ Mİ EŞİ KİM? 3 çocuk annesi olan Özlem Zengin'in medeni durumu ve eşinin ismine dair açık kaynaklarda bir bilgi yok. Bu da Özlem Zengin'in özel hayatını merak konusu yapıyor. AK Parti'deki biyografisinde de bu konuda bilgi bulunmuyor.
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