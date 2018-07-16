Özlem Yıldız da silikonlarına veda etti

Posta'dan Bekir Saçar'ın haberine göre, Özlem Yıldız, geçtiğimiz ay göğüslerini küçülttürdü. Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre her yıl Akyarlar'da tatil yapan Yıldız'a, oğlu Demir eşlik etti. Akyarlar'ın muhtarı lakabını alan sunucu, "Ben her yıl burada tatil yapıyorum, biliyorsunuz bana muhtar diyorlar" dedi.