Özlem Yıldız da silikonlarına veda etti

Sunucu Özlem Yıldız, şöhret basamaklarını tırmandığı ilk günlerde göğüslerine silikon taktırmıştı.

Özlem Yıldız da silikonlarına veda etti

Sunucu Özlem Yıldız, şöhret basamaklarını tırmandığı ilk günlerde göğüslerine silikon taktırmıştı. Yıldız, geçtiğimiz ay göğüslerini küçülttürdü. Daha sonra hızını alamayan Yıldız, burnuna da estetik yaptırmıştı.

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Özlem Yıldız da silikonlarına veda etti

Posta'dan Bekir Saçar'ın haberine göre, Özlem Yıldız, geçtiğimiz ay göğüslerini küçülttürdü. Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre her yıl Akyarlar'da tatil yapan Yıldız'a, oğlu Demir eşlik etti. Akyarlar'ın muhtarı lakabını alan sunucu, "Ben her yıl burada tatil yapıyorum, biliyorsunuz bana muhtar diyorlar" dedi.

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Özlem Yıldız da silikonlarına veda etti

Oğlu Demir'in koluna 'Özlem' yazdırmasına çok sevinen Yıldız, "Hayattaki en büyük enerjim, canım oğlum" dedi. Her yıl uzun süre tatil yapan ve çalışmadığı haberlerine dert yanan sunucu, "Ben yaptığım işleri insanların gözüne sokmak istemiyorum, gece gündüz çalışıyorum ve sonra gelip tatilimi yapıyorum" dedi.

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Özlem Yıldız da silikonlarına veda etti

Sunucu Özlem Yıldız, şöhret basamaklarını tırmandığı ilk günlerde göğüslerine silikon taktırmıştı. Yıldız, geçtiğimiz ay göğüslerini küçülttürdü. Daha sonra hızını alamayan Yıldız, burnuna da estetik yaptırmıştı.

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