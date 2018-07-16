Özlem Yıldız da silikonlarına veda etti

Sunucu Özlem Yıldız, şöhret basamaklarını tırmandığı ilk günlerde göğüslerine silikon taktırmıştı. Yıldız, geçtiğimiz ay göğüslerini küçülttürdü. Daha sonra hızını alamayan Yıldız, burnuna da estetik yaptırmıştı.
Posta'dan Bekir Saçar'ın haberine göre, Özlem Yıldız, geçtiğimiz ay göğüslerini küçülttürdü. Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre her yıl Akyarlar'da tatil yapan Yıldız'a, oğlu Demir eşlik etti. Akyarlar'ın muhtarı lakabını alan sunucu, "Ben her yıl burada tatil yapıyorum, biliyorsunuz bana muhtar diyorlar" dedi.
Oğlu Demir'in koluna 'Özlem' yazdırmasına çok sevinen Yıldız, "Hayattaki en büyük enerjim, canım oğlum" dedi. Her yıl uzun süre tatil yapan ve çalışmadığı haberlerine dert yanan sunucu, "Ben yaptığım işleri insanların gözüne sokmak istemiyorum, gece gündüz çalışıyorum ve sonra gelip tatilimi yapıyorum" dedi.
Sunucu Özlem Yıldız, şöhret basamaklarını tırmandığı ilk günlerde göğüslerine silikon taktırmıştı. Yıldız, geçtiğimiz ay göğüslerini küçülttürdü. Daha sonra hızını alamayan Yıldız, burnuna da estetik yaptırmıştı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER