Özlem Tekin müziği bıraktı! Eski eşi söyledi o artık muhtar

Rock müziğin efsane isimlerinden Özlem Tekin müziği bırakıp muhtar oldu. Özlem Tekin ile ilgili bilgiyi eski eşi Cem Öcal paylaştı. Gazetecilere açıklama yapan Cem Öcal, eski eşiyle ilgili "Özlem müzik hayatını tamamen bıraktı. Küçükbükü Mahallesi'nde ikinci muhtar oldu. Komşu olduğumuz için sık sık görüşüyoruz. İyi ve sakin bir hayatı var" bilgisini verdi. Biz de Özlem Tekin'in son halini merak ettik ve sosyal medya hesabından muhtar halini çıkarttık. İşte Muhtar Özlem Tekin;
ÖZLEM TEKİN KÜÇÜKBÜKÜ MAHALLE MUHTARI : Müziği bir yana bırakan Özlem Tekin Bodrum'da muhtarlık yapıyor. Kırsal hayata tamamen adapte olan Özlem Tekin, twitter hesabından artık muhtarlık hizmetleriyle ilgili paylaşımlar yapıyor. Referandumda da 'listelerin askıya çıktığını' koyduğu bu fotoğrafı ile ilan etmiş.
Özlem Tekin son seçimlerde Bodrum Küçükbükü mahalle muhtarlığına adaylığını koymuştu. Seçimlerde aza seçilen Özlem Tekin mahallenin 2. muhtarı konumunda.
Özlem Tekin seçimlerden sonra mazbatasını alıp 'Yarın takım elbisemi giyer muhtarlık işime giderim' diyerek duyurmuştu.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER