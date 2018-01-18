Özlem Tekin müziği bıraktı! Eski eşi söyledi o artık muhtar

Rock müziğin efsane isimlerinden Özlem Tekin müziği bırakıp muhtar oldu. Özlem Tekin ile ilgili bilgiyi eski eşi Cem Öcal paylaştı. Gazetecilere açıklama yapan Cem Öcal, eski eşiyle ilgili "Özlem müzik hayatını tamamen bıraktı. Küçükbükü Mahallesi'nde ikinci muhtar oldu. Komşu olduğumuz için sık sık görüşüyoruz. İyi ve sakin bir hayatı var" bilgisini verdi. Biz de Özlem Tekin'in son halini merak ettik ve sosyal medya hesabından muhtar halini çıkarttık. İşte Muhtar Özlem Tekin;