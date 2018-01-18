Özlem Tekin müziği bıraktı! Eski eşi söyledi o artık muhtar

Özlem Tekin müziği bıraktı! Eski eşi söyledi o artık muhtar

Rock müziğin efsane isimlerinden Özlem Tekin müziği bırakıp muhtar oldu. Özlem Tekin ile ilgili bilgiyi eski eşi Cem Öcal paylaştı. Gazetecilere açıklama yapan Cem Öcal, eski eşiyle ilgili "Özlem müzik hayatını tamamen bıraktı. Küçükbükü Mahallesi'nde ikinci muhtar oldu. Komşu olduğumuz için sık sık görüşüyoruz. İyi ve sakin bir hayatı var" bilgisini verdi. Biz de Özlem Tekin'in son halini merak ettik ve sosyal medya hesabından muhtar halini çıkarttık. İşte Muhtar Özlem Tekin;

117
Özlem Tekin müziği bıraktı! Eski eşi söyledi o artık muhtar

ÖZLEM TEKİN KÜÇÜKBÜKÜ MAHALLE MUHTARI : Müziği bir yana bırakan Özlem Tekin Bodrum'da muhtarlık yapıyor. Kırsal hayata tamamen adapte olan Özlem Tekin, twitter hesabından artık muhtarlık hizmetleriyle ilgili paylaşımlar yapıyor. Referandumda da 'listelerin askıya çıktığını' koyduğu bu fotoğrafı ile ilan etmiş.

217
Özlem Tekin müziği bıraktı! Eski eşi söyledi o artık muhtar

Özlem Tekin son seçimlerde Bodrum Küçükbükü mahalle muhtarlığına adaylığını koymuştu. Seçimlerde aza seçilen Özlem Tekin mahallenin 2. muhtarı konumunda.

317
Özlem Tekin müziği bıraktı! Eski eşi söyledi o artık muhtar

Özlem Tekin seçimlerden sonra mazbatasını alıp 'Yarın takım elbisemi giyer muhtarlık işime giderim' diyerek duyurmuştu.

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat