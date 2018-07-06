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Özlem Tekin kimdir eski eşi Cem Öcal kimdir dövme olayı

Özlem Tekin kimdir eski eşi Cem Öcal kimdir dövme olayı

Özlem Tekin kimdir, kaç yaşında şimdi ne yapıyor ve Özlem Tekin'in kocası Cem Öcal kimdir soruları merak konusu oldu. Uzun yıllardan sonra Muğla'da bir çiflikte görüntülenen Özlem Tekin'in hayatı tekrar gündeme geldi. Peki Özlem Tekin'in boşandığı ilk eşi Cem Önal kimdi yüzük yerine yapılan dövme sonradan neden kriz yarattı?

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 15:15 - Güncelleme: 06-07-2018 15:00

Özlem Tekin kimdir, kaç yaşında ve Özlem Tekin şimdi nerede ne yapıyor soruları magazin basınının gündeminde. Uzun süredir ortalarda görünmeyen rock müziğinin asi kızı Özlem Tekin Muğla Milas'ın bir köyünde mütevazi haliyle görüntülendi. 46 yaşındaki Özlem Tekin teknolojiden uzak, 5 köpeği, atı ve eşeği ile birlikte gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Peki Özlem Tekin'in 2008 yılında evlendiği, 2011 yılında boşandığı eşi Cem Önal kimdir? İşte Özlem Tekin'in hayatı hakkında merak edilenler...

ÖZLEM TEKİN'İN CEM ÖNAL İLE EVLİLİĞİ: Özlem Tekin, 8 Ağustos 2008 tarihinde menajeri Cem Öcal ile evlendi, 08 Eylül 2011 tarihinde boşandı boşandı.

Özlem Tekin, 2008 yılında evlendiğinde parmağına alyans yerine dövme yaptırmıştı. Kısa zamanda 6 ay sonra boşandıktan sonra lazerle sildirdi.

ÖZLEM TEKİN'İN SON HALİ: Uzun süredir Bodrum’da yaşayan ve bir dönem Küçükbük’te muhtar azası seçilen Özlem Tekin, Muğla’nın Milas ilçesindeki bir köye taşındı.

46 yaşındaki Tekin, aldığı 17 dönüm arazi üzerine yaptırdığı mütevazı evinde objektiflere takıldı.

Her gün yürüyüş yapan, daha sonra beş köpeği, atı ve eşeğini besleyen Tekin, ev temizliği dahil her şeyi kendi yapıyor.

Önceki gün sabah erken saatlerde temizliğe başlayan Tekin, evinin duvarlarını ve camlarını sildi. Şalvar giydiği görülen Tekin cep telefonu dahil, hiçbir teknolojik alet kullanmıyor.

Ünlü şarkıcı, bazı günler ise at binerek, köy merkezine gidiyor.

Posta'nın haberine göre; Bir zamanların ünlü rockçısı yeni yaşamını şöyle anlattı: “Cep telefonu da dahil olmak üzere hiçbir teknolojik alet kullanmıyorum. Tek eğlencem atımla köy kahvesine gidip okey oynamak."

"Beş köpeğim, bir at ve eşeğim var. Çiftliğimde mutluyum. Temizliğimi bile kendim yapıyorum. Bütün gün şalvar ve terlikle dolaşıyorum. Keşke bu hayatı daha önce seçseydim"

ÖZLEM TEKİN KİMDİR: Özlem Tekin kimdir, Türk Rock müziğinin asi kızı olarak tanındı. Özlem Tekin, 18 Kasım 1971 Tarihinde, babası Prof.Dr.Talat Tekin’in ABD. Berkeley Üniversitesinde öğrenim görevlisi olması nedeniyle Kaliforniya’da doğmuştur. Bu sebeble de aynı zamanda ABD. vatandaşıdır. 6 yaşına kadar orada yaşayan Özlem Tekin, 1977 yılında ailesiyle Ankara’ya gelmansızca eğitim veren Tevfik Fikret Lisesi´nde tamamladı.

Bu süre boyunca piyano dersleri aldı. Lisenin ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda klarnet bölümünde eğitim görerek 1992 yılında bitirdi. Tüm konservatuar eğitimi boyunca Ankara´da sahne çalışmaları yaptı. Yaz dönemlerinde Bodrum başta olmak üzere, çeşitli tarzlarda (İngilizce pop, rock, heavy metal, punk, caz) müzik yaptı. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Müzikoloji Bölümüne girdi. İki ablası vardır.

Kısa bir süre Lokomotif´le çalıştıktan sonra 1984 yılında tamamen bayanlardan kurulu Şebnem Ferah ve Ebru Bank (Eroğlu) tarafından kurulan “Volvox” grubunda solist ve klavyeci olarak 2 yıl görev aldı. Daha sonra Özlem Tekin gruptan ayrılarak solo çalışmalara yöneldi. İlk solo albümü için Hakan Peker’le anlaşan Özlem, çalışmalara başladı.

İlk albümü “Kime Ne” 1996 yılında yayınlandıktan sonra içindeki “Aşk Herşeyi Affeder mi” şarkısı büyük yankı uyandırdı.

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