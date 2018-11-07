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Özlem Hazinedar Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti mi?

Özlem Hazinedar Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti mi?

Beşiktaş Belediyesi'nin eski Başkanı Murat Hazinedar'ın eşi Özlem Hazinedar'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği konuşulmuştu. Özlem Hazinedar Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'a bu iddiayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 15:41 - Güncelleme: 07-11-2018 15:41

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın eşi Özlem Hazinedar’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayıp "partinin İstanbul organizasyonlarını hep eşim yaptı. Eşimi aday yapmazsanız yardımcılarınızın kirli çamaşırlarını deşifre ederim” dediği iddia edilmişti.

Özlem Hazinedar’dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Hazinedar Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ı arayıp iddiayla ilgili aaçıklamalarda bulundu. İşte Rahmi Turan'ın yazısının o kısmı:

BUNLAR DELİ SAÇMASI İDDİALAR: Beşiktaş Belediyesi'nin eski Başkanı Murat Hazinedar'ın eşi Özlem Hazinedar aradı. Sesi çok üzüntülüydü: “Hakkımızda cadı kazanı kaynatılıyor. Güya ben CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu telefonla aramışım, ulaşamayınca SMS'le tehdit etmişim...Bunlar deli saçması iddialar. Bu tezvirata cevap hakkımı kullanmak için yargıya başvurdum, ne yazık ki, yargımızın durumu da çok üzücü...Tekzip isteğim sudan sebeplerle reddedilip, yasal bir hakkım gasp edildi.

BİR GENEL BAŞKANA MESAJ ATMAK HADDİM DEĞİL: Ben, bir belediye başkanının eşi olarak CHP Genel Başkanı'na direkt telefon etmenin, bununla yetinmeyip mesaj yollamanın hakkım ve haddim olmadığını bilecek ahlâka ve bilince sahibim. İddianın hiçbir dayanağı yok. Bu iddialara asla itibar edilmemesini sizden de, kamuoyundan da rica ediyoruz. Yargı kanuni tekzip taleplerini kabul etmediği için üzüldüğünü düzgün gazetecilere teşekkürü borç bilirim diyor. 

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