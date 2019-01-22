Özışık ailesinin acı günü Tahir Özışık hakkın rahmetine kavuştu

Özışık ailesinin acı günü. İnternetaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın babası emekli imam Seyyid Tahir Özışık, 87 yaşında hayata gözlerini yumarak, hakkın rahmetine kavuştu.

Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören emekli imam Seyyid Tahir Özışık, Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabaha karşı vefat etti.

ÇEVRESİNDE SEVİLEN SAYILAN BİR İSİMDİ





6'sı erkek biri kız olmak üzere 7 çocuk babası olan Özışık, medrese eğitimli İslam ilimlerinde ileri, çevresinde son derece sevilen sayılan bir isimdi.



Seyyid Tahir Özışık, Cemile Özışık ile evliydi.

CENAZE PROGRAMI

Seyyid Tahir Özışık'ın cenazesi yarın (23 Ocak çarşamba) Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İnternethaber ailesi olarak Tahir babamıza Allah'tan sonsuz rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.