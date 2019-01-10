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Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'na Kağıttepe hatırlatması

Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'na Kağıttepe hatırlatması

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'dan adaylığıyla ilgili eleştirilere cevap verdi bakanlığı döneminde Ankara'daki bir çok projede imzası olduğunu söyledi. Özhaseki, CHP liderine ise "Kağıttepe" sözlerini hatırlattı.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 23:44 - Güncelleme: 10-01-2019 00:02

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı adayı olarak ayrım yapmadan hizmet edeceklerini söyledi. Ankara'dan adaylığıyla ilgili eleştirilere de cevap veren Özhaseki, Ankara'nın her köşesini bildiğini söyleyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kağıttepe" sözlerini hatırlattı.

Özhaseki, Mamak Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, ilçe genelinde yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Belediye Başkanı Mesut Akgül ile fikir alışverişinde bulundu.

Daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinleyen Özhaseki, sosyal medyada yerel seçime yönelik anket çalışması yapan bir ekibin sorularını cevapladı.

Gezisi sırasında Ankara'yı tanıyıp tanımadığının sorulması üzerine Özhaseki, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığım dönemde Ankara'nın her köşesini gördüm ve projelere imza attım. Mogan ve Eymir gölleri çevresindeki millet bahçeleri planlamalarını yaptım. Ankara'nın her köşesini birebir biliyorum. Bu iddiayı ortaya önce (Kemal) Kılıçdaroğlu atmıştı. Kılıçdaroğlu'na sormak lazım mikro milliyetçiliğin kime ne faydası var? Tunceli'den çıkıp buraya gelmişsin sana bir şey diyen var mı kardeşim.

CHP, seni İstanbul'a Belediye Başkan adayı yapmıştı. Kağıthaneye bile 'Kağıttepe' dedin. Günlerce alay konusu oldun. Bu kadar alay konusu olduğun halde sen bu konuları niye dile getiriyorsun ki? İnsanın bir yerde doğması elinde olan bir şey değildir. Başkent herkesin kentidir. TBMM burada, Gazi Mustafa Kemal'in hatırası, kabri burada. Bütün Türkiye, İstanbul'u sevdiği kadar Ankara'yı da sever. Ankara'nın insanlarda özel bir yeri vardır."

"HERKESE EŞİT HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Mamak'ta partisinin İlçe Danışma Meclisi toplantısına da katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara karşı yerli ve milli düşünce sahiplerinin bir araya geldiğini vurguladı.

"Biz Cumhur İttifakı'nın adayıyız, inşallah göreve geldiğimizde tüm milletimize ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceğiz." diyen Özhaseki, AK Parti olarak bütün Türkiye'de, bunu yapmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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KİMDİR ?
Mehmet Özhaseki
MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

1957 yılında Kayseri’de doğan ve üniversite yıllarında Ankara ile tanışan; sonrasında çocuklarını eğitim hayatlarında Ankara’ya emanet eden bir adam. 27 Mart 1994’te başlayan ve günümüze dek 24 senesini v

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