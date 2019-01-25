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Özhaseki'den CHP'ye belediyecilik göndermesi

Özhaseki'den CHP'ye belediyecilik göndermesi

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'da hemşeri dernekleri ile tekstil esnafını ziyaret etti. Özhaseki, solun belediyecilikte ülkeye kargaşanın dışında hiçbir şey getirmediğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 20:57 - Güncelleme: 25-01-2019 20:57

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, solun belediyecilik anlamında ülkeye kargaşanın dışında getirdiği hiçbir şeyin olmadığını söyledi. Özhaseki, geçmişte hiçbir başarısı olmadığı halde siyasi havadan dolayı işbaşına gelenlerin şehirleri rezil ettiğini sonra da bırakıp gittiklerini ileri sürdü.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Bolu ve Gerede Hemşeri Dernekleri üyeleriyle Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Terörle mücadelede yanlarında sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bulduklarını belirten Özhaseki, "Bu vatanın, milletin geleceği yani beka meselesinde inşallah beraber olmaya devam ederiz" diye konuştu.

Belediyeciliğin Türkiye'de geç başladığını, bu nedenle çeşitli problemlerin meydana geldiğini kaydeden Özhaseki, şöyle konuştu:

"1994 öncesinde belli dönemlerde özellikle sol tandanslılar iş başına geldiklerinde 'hizmet' diye bir şey düşünmediler. Kafalarında bir sistem var. Sovyet sosyalist bloka bizi yamamak istiyorlar, işçileri örgütleyip, eylemler yapacaklar sonra da bizler Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler'in bir parçası haline geleceğiz. Dertleri oradaydı. Onun için zaten gecekondular yapılırken bizim Mamak'ımızda, Altındağ'ımızda iki çizgi çizip vatandaşa yardımcı olmadılar. 'Vatandaş bizim dediğimizi yapsın, sonra da biz onlarla başka işler yaparız. Onlar bizim arka bahçemiz olur, eylemde kullanırız'. Tek dertleri buradaydı bunların. Bankamatik memurlarını bunların döneminde gördük. Solun, bu ülkeye belediyecilik anlamında kargaşanın dışında getirdiği ve verdiği hiçbir şey yok. Binbir türlü sıkıntı getirdiler. Şehirlere karmaşa getirdiler. Altyapısız, popülist bir anlayışla yapılan gecekonduları seyredip, menfaat devşirmek gibi bir anlayış içinde oldular.

"REZİL OLDULAR, ŞEHRİ DE REZİL ETTİLER"

Popülist söylemlerle gelenleri çok gördük. Büyük büyük konuşarak gelenleri çok gördük. Geçmişte hiçbir başarısı olmadığı halde siyasi havadan dolayı işbaşına gelenleri çok gördük. Sonra rezil oldular, şehri de rezil ettiler, bırakıp gittiler. Kendilerinin rezil olması önemli değil. Bir kişi nihayetinde; ama kocaman şehirleri mahvedip gittiler. Bunu çok gördük.

BALGAT'TA TEKSTİL ESNAFINA ZİYARET

AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, Balgat'ta tekstil esnafını ziyaret etti. Özhaseki'ye ziyareti sırasında AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Çankaya Belediye Başkanı adayı Amber Türkmen de eşlik etti. İşçilerle sohbet eden Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde gerçekleştirdiği icraatlarından bahsederek, "Bir bütçe var, sizlerin, bizlerin vergisinden oluşan. Bunda gözü olanların da doğrusu gözünü oyduk, oradan uzaklaştırdık. Onu temiz yollarla, iyi işlerde kullandık, Allah da bereketini verdi. Şehrin altyapısında, üstyapısında sorun kalmadı" dedi.

"BEN SADECE PROJELERİMİZİ ANLATIYORUM"

Para yönetimini bilmeyenlerin belediye başkanlığı yapmaması gerektiğine dikkat çeken Özhaseki, "Eskide kaldı birilerine laf atmak, kötü sözler söylemek, kavgadan bir rant devşirip oy almak ki geçen seçimlerde birçok şehrimizde ne yazık ki Ankara'mızda buna benzer ortam vardı. Ben şimdi sadece projelerimizi anlatıyorum, yapacaklarımızı anlatıyorum" diye konuştu.

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KİMDİR ?
Mehmet Özhaseki
MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

1957 yılında Kayseri’de doğan ve üniversite yıllarında Ankara ile tanışan; sonrasında çocuklarını eğitim hayatlarında Ankara’ya emanet eden bir adam. 27 Mart 1994’te başlayan ve günümüze dek 24 senesini v

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