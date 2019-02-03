Özhaseki Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı para ile döner dağıtacak

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Seçim çalışmaları kapsamında Altındağ'da bulunan Özhaseki basın mensuplarının sorularını cevapladı. Gazetecilerin Kılıçdaroğlu'na açtığı manevi tazminat davasının onanmasını hatırlatması üzerine, Özhaseki "Aslında bu konuyu anlatırken içimizde bir sızı, acı oluyor" yorumunda bulundu.

AYLARCA İFTİRA ATTILAR

Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduktan sonra kendisini hedef aldığını söyleyen Özhaseki, şu açıklamalarda bulundu:

"İlk Meclis konuşmasında eline dosyalar alarak beni kötülüklerle suçladı. Daha sonra yandaş televizyonlara çıkarak yalanlarını devam ettirdi. Kimi zaman 'rüşvetin belgesi bulundu'’ diyerek yapma resimlerle çıktı, kimi zaman mahkemelere 20 milletvekili gönderip, 'imar daire başkanının 400 evi var' diyerek koca koca manşetler attırdılar. Bütün bu kötülükleri, yalanları, iftiraları aylarca devam ettirdiler. Sabırla bekledik, 2 kere mahkeme gördük.

MAHKEME DE YALANDIR DEDİ

Hepsinde 3'er savcı atandı, hem de karşıt görüşlü savcıları seçtiler de atadılar. Oy birliğiyle hepsi 'yalandır' diye kararlar çıktı. Orada aklanmış olmanın vermiş olduğu huzurla söylediği tüm yalanlara dava açmaya başladım, kazanıyorum elhamdülillah. En son dava da 6-7 yıl önceki yalanına dayanıyor. Hukuk Genel Kurulu’nda bütün hakimlerin oy birliğiyle, 'evet Kılıçdaroğlu sen iftira ettin, yalan söyledin, insanların onuruyla oynadın' diyerek karar çıktı. Bunun neticesinde de bir paraya hükmedildi. O para da 27 bin lirayı buluyor. Ödeme emri gönderdik, ödeyecek. Yalan söylüyorsa, iftira ediyorsa bedelini ödeyecek. Yoksa söylemeyecek, bu huyundan vazgeçecek.

İFTİRADAN VAZGEÇ EVİNİ DE SATMA

'Evimi satar öderim' sen bilirsin, istediğini sat öde ben bilmem. Benim ona tavsiyem; yalan söylemekten, iftira etmekten vazgeçsin, o zaman evini de satmaz. Makul düzeyde eleştiri yaptığında kimse kimseye bir şey söylemez. Burada bir saat konuştum, kimsenin onuruyla oynamadım, yalan da söylemedim. İnsan olan böyle yapar."

PARAYI NE YAPACAK?

Özhaseki, kazandığı 27 Bin TL'yi alacağını belirterek, "İlk yaptığımda fakir fukaraya sucuk dağıtmıştım, şimdi Ankara döneri dağıtacağım. Parayı ellemeyeceğim, Ankara halkı istifade etsin. Önümüzdeki günlerde bir program yapılacak. Nerede uygun görülürse döner tezgahlarını kuracağız, hep birlikte yiyeceğiz. Genelde et döner olur Ankara'da, ama yanında belki 1- 2 tane kırmızı et yemeyenlere tavuk döner koyarız" diye konuştu.

Özhaseki Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde de Kılıçdaroğlu'undan tazminat kazanmış ve bu para ile Kayseri halkına 3.5 ton sucuk dağıtmıştı.