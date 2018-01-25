  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Özgürlük sevdalısı inek çiftlikten kaçıp bizonlara karıştı

Özgürlük sevdalısı inek çiftlikten kaçıp bizonlara karıştı

POLANYA'da bir çiftlikten kaçan inek, tarihi Bialowieza Ormanı'nda yaşayan bizon sürüsüne katıldı. 2017 sonbaharında sürüye katılan ineğin kışı sürüyle birlikte geçirerek hayatta kalmayı başardığı ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-01-2018 11:06 - Güncelleme: 25-01-2018 12:35

"Özgürlüğüne düşkün" inek Kasım ayında 50 üyeli bir sürü içinde ornitolog Adam Zbyryt tarafından fark edilmişti. Polonyalı TV kanalı TVN24'e konuşan Zbyryt, "Bialowieza Ormanı yakınlarında bizon görmek sıra dışı bir olay değil. Fakat aralarından bir hayvan benim dikkatimi çekti: Rengi bizonlardan çok farklıydı" dedi.

Önce bunun bir mutasyon olduğunu düşündüğünü, sonrasında ise dürbünle baktığında hayvanın bir bizon değil Fransız Limuzin türü inek olduğunu fark ettiğini söyleyen Zbyryt, bu hafta tekrardan görülen ineğin sağlıklı olduğunu ve bizonlar tarafından tehdit edilmediğini söyledi.

Aynı kanala konuşan biyolog Rafal Kowalczyk, "İnek bizonlarla çok da entegre değil, bizonlar tek bir organizma gibi hareket ediyor ama inek dışarda kalıyor" dedi. Dr. Kowalczyk, yine de bizon sürüsünün savunmasının muhtemelen ineği kış boyunca kurt saldırılarından koruyan şey olduğunu söyledi.

İNEK BİZONLARLA ÇİFTLEŞİRSE GENLER DEĞİŞİR

Dr. Kowalczyk'e göre inek tehdit altında olmasa da ineğin kendisi sürüye bir tehdit oluşturabilir. Bu sıra dışı dostluk ineğin bizonlarla çiftleşmesine yol açarsa sayıları yalnızca 520 olan tehlike altındaki Bialowieza Bizonlarının genleri değişebilir.

Kowalczyk, "İnek için de bir tehlike var, zira bizon buzağıları inek buzağılarından büyüktür ve inek doğum sırasında ölebilir" diyor. Bu nedenle, sürüye katılan inek henüz üremek için genç olsa da, bahardan önce tekrardan çiftliğine döndürülmesi gerekiyor.

Botoksli develer güzellik yarışmasından atıldılar

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Özgürlük sevdalısı inek çiftlikten kaçıp bizonlara karıştı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat