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Özgür ruhlu inekten kötü haber ! Strese dayanamadı ve...

Özgür ruhlu inekten kötü haber ! Strese dayanamadı ve...

Polonya'da mezbahaya götürülürken kaçarak adada yaşayan ineğin sonu hazin oldu. 1 aylık özgürlüğün ardından yakalanan talihsiz inek çiftlik yolunda stresten öldü.

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Eklenme Tarihi: 24-02-2018 15:40 - Güncelleme: 24-02-2018 15:40

Polonya'nın güney batısında yer alan Bukowo kasabasında mezbahaya götürülmek üzere arabaya yüklenirken kaçan ineğin özgürlük macerası trajik şekilde noktalandı. limuzin cinsi zavallı inek yakalandıktan sonra çiftliğe götürülürken strese dayanamayıp hayatını kaybetti.

Talihsiz inek 23 Ocak günü mezbahaya götürülmek üzere kamyona yüklenirken kaçmıştı. Bir süre kovalanan inek tarlalardan, ormandan geçerek Nyskie Gölü'ne ulaşmıştı. Sahibinin "Suyun dibine nasıl daldığını gördüm" dediği inek gölün üzerindeki adacığa yüzerek gözden kaybolmuştu.

SUYA ATLAYIP ADAYA KADAR YÜZDÜ
10 gün sonra adada inek görüldüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri motorla yola çıkmış, itfaiyenin geldiğini gören inek ise suya atlayıp 50 metre ilerideki bir başka adaya yüzerek tekrar kayıplara karışmıştı. İtfaiyeci, avcı ve veterinerlerden oluşan geniş bir ekip tarafından aranan ineğin yerini geçtiğimiz pazartesi günü Maciej Zych isimli bir drone kullanıcısı tespit etti.

Özgürlüğe yelken açtığı bu süreçte Polonya medyasınının yanı sıra dünya medyasında da haber olan ineği satın almak için de Amerika, İngiltere, Almanya'dan yirminin üzerinde kişi ve vakıf devreye girdi. Değeri 5 bin zloty olmasına rağmen 20 bin zloty önerilen ineği nihayetinde Nyski Belediye Başkanı Czeslaw Bilobran satın almıştı.

Meraklı bir vatandaşın drone ile yerini tespit ettiği ineği yakalamak içinse perşembe sabahı düğmeye basıldı, 1 avcı, 2 veteriner ve 2 yardımcıdan oluşan ekibin saatler süren çalışması neticesinde uzaktan 3 adet sakinleştirici iğneyle vurulan inek etkisiz hale getirildi.

STRESTEN ÖLDÜ
5 kişilik ekip daha sonra ineği traktöre yükledi, ancak Nysa kasabası yakınlarında emekliye ayrılmış atların yaşadığı çiftlikte hayatını sürdürmesi planlanan zavallı inek çiftlik yolunda hayatını kaybetti. İneğin ölümünün ardından açıklama yapan veteriner Jacek Opara "Sanki bana açık, güneşli bir gökyüzünden yıldırım düştü" sözleriyle yaşadığı şoku ve üzüntüyü dile getirirken hayvanın stresten ölmüş olabileceğini söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • tam vur 24 Şubat 2018 15:51 chp li inek özgürlüge doyamadan ölmüş

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