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Özgür Özel: Havada 1989 havası var!

Özgür Özel: Havada 1989 havası var!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçime girdikleri her yerde sosyal demokrat belediyeciliği iktidara taşımak için gayret göstereceklerini söyledi. Özel, seçim havasının 1989'daki havaya benzediğini ileri sürdü.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 21:40 - Güncelleme: 25-01-2019 21:40

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti ile varılan mutabakata uyacaklarını söyledi. İttifak yasasıyla Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinde oy kaybına uğradığını ileri süren Özel, "Bizi şeytanlaştırma dili üzerinden kurdukları millete, 'illet, zillet' diye lakap takan bu kişilere millet gerekli cevabı 31 Mart günü verecek" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun ölümünün 26'ncı yılı nedeniyle Edirne'de partisi tarafından düzenlenen '26. Adalet ve Demokrasi Haftası' söyleşisine katıldı. Yerel seçimlerde İYİ Parti ile yapılacak olan ittifakın sorulması üzerine konuşan Özel, çok büyük bir başarı elde edeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Biz, İYİ Parti ile liderlerimizin bugün yapmış oldukları ittifak anlaşması, karşı tarafın birlikteliği ve onların o birlikteliğinden dolayı bazı belediyelerde ortaya çıkabilecek tablodan endişe edecek vatandaşlarımızı da rahatlattı. Sayın genel başkanın da dediği gibi bu imzaların atılması herkes açısından son derece önemlidir. Bunun demokrasiye katkı sağlamasını ümit ediyorum.

"İTTİFAKA UYGUN DAVRANACAĞIZ"

İttifak yaptığımız tüm yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem bu ittifaka uygun davranacağız hem de Türkiye'de seçime girdiğimiz her yerde sosyal demokrat belediyeciliği iktidara taşımak için gayret göstereceğiz. Havada 1989'un havası, rüzgarı var bunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli sayıda belediye kazanmıştı.

"MİLLET GEREKLİ CEVABI VERECEK"

Geçmişte de bu Cumhur İttifakı ilk ittifak kanunu çıkarınca kendilerine bunun çok yarayacağını düşünmüşlerdi. Biz 'Kazdığınız kuyuya düşersiniz' demiştik. Sonuçta 24 milletvekili eksik aldı o Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan. Sonuçta hiç ittifak yapılmasaydı onlar 24 milletvekili avantajlı olacaktı. Yerel seçimlerde de göreceksiniz. Bizi şeytanlaştırma dili üzerinden kurdukları millete, 'illet, zillet' diye lakap takan bu kişilere millet gerekli cevabı 31 Mart günü verecek. Bu iki ittifakın yarıştığı noktalarda demokrasiden, cumhuriyetten, kardeşlikten ve barıştan yana olanların birleştiği sandıklarda çok büyük bir başarı elde edeceğimize yürekten inanıyorum."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 25 Ocak 2019 23:30 CHP olarak izmir hariç hiç bir yerde kazanamayacaksınız.

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