Özgür Demirtaş kimdir Yıldız Tilbe dolar polemiği patladı!

Özgür Demirtaş kimdir, aslen nereli soruları Yıldız Tilbe'ye verdiği sert dolar yanıtının ardından merak konusu oldu. Dövizin hızla artmasının ardından 'dolar basalım' önerisinde bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye en sert yanıt Özgür Demirtaş'tan geldi. Tüm dikkatleri üzerine çeken ve Neslihan Küçükoğlu ile evli olan 31 yaşındaki Özgür Demirtaş hakkında merak edilenler haberimizde.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden dolar ve Türk Lirası (TL)'na yönelik tuhaf açıklamalarda bulundu.

Yıldız Tilbe; “TL basıyorsak dolar da basarız, nedir yani?” diyerek Türkiye’nin Türk Lirası (TL) gibi dolar da basabileceğini ifade etti. Öte yandan, ‘’Pound da Euro da basalım. Dünyanın bütün paralarını basalım. Nedir yani, paraysa para. Bence dünyadaki bütün ülkelerin paralarının değerleri aynı olmalı. Birini diğerinden üstün kılan ne ki İnşallah 1’e kadar düşer. O kadar borcu nasıl ödeyeceğiz? Kıyamete kadar biter mi o kadar borç. Dolar basalım TL gibi, verelim, ha onlar basmış ha biz ne fark eder?" şeklinde ifadelere yer verdi.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR: Özgür Demirtaş Ankara'da doğmuş. İlkokul eğitimini Manisa'nin Salihli ilçesinde tamamladı. Orta okul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite yerleştirme sınavında Türkiye'de ilk 50 öğrenci arasında yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'ni başarı ile tamamladı.

27 YAŞINDA DOKTORASINI TAMAMLADI: Amerika Birleşik Devletleri, Boston College'da ana dalından farklı bir dal olan Finans alanında 5 yıl içerisinde doktora çalışmalarını tamamlayarak 27 yaşında (2003 yılında) doktor ünvanını kazandı.

2003 yılında, Yardımcı Doçent ünvanını alarak Baruch College City University of New York'ta göreve başladı. Yine 2003 yılında, Finans bölümü içerisinde ve 2004 yılında, İşletme Fakültesi içerisinde en iyi öğretim üyesi seçildi. 2005 yılında, tüm ana bilim dalları ve tüm fakülteler arasında en iyi öğretim üyesi seçilerek "Üstün Öğretim Madalyası'nı" Madison Square Garden'da aldı. 2012 yılında New York University (NYU) Stern School of Business Finans Bölümü'nde en yüksek öğretim değerlendirmesini aldı.

BAŞARILARI VE EĞİTİM HAYATI: Çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde (Journal of Monetary Economics, Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Journal of Business Economic and Statistics) yayınlandı. 25'in üzerinde akademik yayın yaptı. Kitap çalışması Elsevier tarafından basım için kabul edildi. İlki 2004 yılında olmak üzere, araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödüllendirildi.

TENÜR ÜNVANI ALDI: 31 yaşında Doçent Doktor ve yine 2007 yılında, Tenür (ömrünün sonuna kadar City University of New York'ta çalışma ve üniversiteden çıkarılamama hakkı) ünvanlarını aldı.

2010 yılında Sabancı Üniversitesi'nden İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanlığı ve Profesörlük teklifi aldı.

Yine aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İskoçya'da yapılan 1 Milyon profesör için yapılan 10 milyonu aşkın öğrenci değerlendirmesi sonucunda, ilk 20 içerisinde gösterildi.

Özgür Demirtaş, Neslihan Küçükoğlu ile evlidir.