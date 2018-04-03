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Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert sözler!

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert sözler!

Mersin'de vahşice katledilen Özgecan Arslan'ın ardından yaptığı paylaşımla tepki çeken Nihat Doğan, Özgecan'ın babası Mehmet Aslan ile buluştu. Buluşmadan bir gün sonra ise tepki gösteren Mehmet Aslan, "Nihat Doğan'ın adımızı insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuştur.'' mesajını paylaştı.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 08:38 - Güncelleme: 03-04-2018 08:38

Mersin'de vahşice katledilen Özgecan Arslan'ın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çeken Nihat Doğan, Özgecan'ın babası Mehmet Aslan ile buluştu. Buluşmadan bir gün sonra ise Mehmet Aslan'dan sert bir çıkış geldi. Facebook hesabından açıklama yapan Aslan, "Nihat Doğan'ın adımızı insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleri de, kendisini ve annesini kabul ettiğimiz için pişman etmiştir. Kendisini kınıyorum." mesajını paylaştı.

TACAVÜZ EDİLEREK VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Mersin’in Tarsus ilçesinde bindiği yolcu otobüsünde Suphi Altındöken tarafından tecavüz edilerek vahşice öldürülen Özgecan Aslan’ın ölümünün üzerinden 3 sene geçti. Özgecan'ın ölümü tüm Türkiye'de ses getirdi, birçok kentte kadın cinayetlerinin durdurulması için protesto gösterileri düzenlendi.

SKANDAL PAYLAŞIMI TEPKİ GÖRMÜŞTÜ
Özgecan’ın öldürülmesinin ardından Nihat Doğan Twitter’dan attığı "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” mesajı nedeniyle büyük tepki çekmiş, tepkiler üzerine attığı tweeti silmişti. 

NİHAT DOĞAN, ÖZGECAN'IN BABASIYLA BULUŞTU
Nihat Doğan, Özgecan Aslan’ın babası Mehmet Aslan ile buluştu. Doğan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta şu ifadeleri kullandı:

"Karşımda oturan, 'bunca sapığın kol gezdiği Sokaklara çıktığınızda biraz daha tedbirli olup mini etek giymeyin' minvalinde Ahu sungur adlı bayana cevaben attığım twittimi, Kışın ortasında mini etek giymediği halde Onunla özdeşleştirmeye çalıştırılan hunharca katledilmiş Özgecan Aslan kardeşimizin Babası her zaman konuştuğum evine gittiğim survivor öncesi uçağa binmeden beni arayıp başarı dileyen en son kişi olan yüce Gönüllü Mehmet Aslan abimdir.

Özellikle sosyal medyada kendi ahlaksız yaşam tarzlarını Özgecan kardeşimiz üzerinden tahakküm etmeye çalışmak suretiyle her seferinde şahsıma saldıran bizden gibi görünen Fakat 'bizden olmayan zulüm 1453'te başladı' diyen, Mankurt, Hakk düşmanı batılın piçleri, çomarları bu fotoya çok iyi baksın.

Özgecan Aslan kardeşimizin ailesi benim ailemdir ben de onların evladıyım. Buradan size ekmek çıkmaz. Ayrıca Konuşmak her kişinin, hakk konuşmak er kişinin işidir, ben Hakk konuşuyorum hakikat konuşuyorum. Sizin derdiniz benle değil benim Hakk konuşmamla :) dönen dönsün ben dönmezem yolundan :) haydi şimdi başka kapıya....."

MEHMET ASLAN'DAN NİHAT DOĞAN'A TEPKİ
Bu buluşmanın ardından sosyal medyadan Mehmet Aslan'a tepki dolu mesajlar dikkat çekti. 

Buluşmadan bir gün sonra ise Mehmet Aslan Facebook hesabından bir mesaj paylaştı.

Nihat Doğan'ı çok sert sözlerle eleştiren Mehmet Aslan, "Nihat Doğan'ın adımızı insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleri de, kendisini ve annesini kabul ettiğimiz için pişman etmiştir. Kendisini kınıyorum." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • KADIN 03 Nisan 2018 09:17 REKLAM VE PARA MAAAALESEF NAMUSTAN ÖNEMLİYMİŞ ....VAH VAAAHHHH....

    CEVAP YAZ 0 0
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KİMDİR ?
Nihat Doğan
NİHAT DOĞAN KİMDİR?

 Nihat Doğan,5 mayıs 1973 tarihinde doğmuştur. Ünlü Batıkan aşiretinden olduğunu söylemiştir.  Müzik  dünyasına 19 yaşında ‘Kırdın Kalbimi’ adlı albümüyle adım atmıştır. Kendisinden 12 ya

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