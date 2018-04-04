Özgecan'ın babası: Nihat Doğan sürekli taciz ediyordu

MERSİN'de vahşice katledilen Özgecan Arslan'ın ardından yaptığı paylaşımla tepki çeken Nihat Doğan, Özgecan'ın babası Mehmet Aslan ile buluştu. Buluşmadan bir gün sonra ise tepki gösteren Mehmet Aslan, "Nihat Doğan'ın adımızı insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuştur.'' mesajını paylaşmıştı. Mehmet Aslan, Hürriyet'e yaptığı açıklamada ''Nihat Doğan her gün arıyordu, haftalarca taciz etti. Nihat'a dava açmayacağım'' dedi.

İki yıl önce annesiyle birlikte Tarsus'a gelen Nihat Doğan'ı kabul ettikleri için pişman olduklarını söyleyen Mehmet Aslan " Birileri Nihat Doğan'a akıl vermiş " Git barış" diye... Her gün arıyordu, bizi sürekli taciz etti. Bu haftalarca sürdü. Biz de sonunda ısrarlara dayanamayıp kabul ettik. Çünkü bizim ağzımızda, gönlümüzde barış ve kardeşlik var. Ama kendi kavgasında bizi kullanması bizi üzdü. Bu yüzden sosyal medya hesabımda " Nihat Doğan'ın adımızı insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleri de kendisini ve annesini kabul ettiğimiz için pişman etmiştir. Kendisini kınıyorum" yazdım. Kendisi ile görüşmeyi kabul ettiğimiz için pişmanız, hata etmişiz" dedi.

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert sözler!

DAVA AÇMAYACAK

Nihat Doğan'ın 2 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafı paylaşmasına çok kızdığını belirten Mehmet Aslan " O fotoğraf özeldi. Çekildiğini biliyordum ama izinsiz paylaşması onun karakterini ortaya koydu. Biz kendi halinde insanları, kişisel saçma kavgalarına bizi neden alet ediyor! Doğan'a dava açacağım yönünde çıkan haberler doğru değil. Böyle şeylerle uğraşamayız " dedi.