Özgecan hakkında söyledikleri skandal Nihat Doğan'a ağır darbe

Survivor'a giden Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından söylediği sözler için 2 gazeteci tarafından sertçe eleştirilmişti. Gazetecileri mahkemeye veren Nihat Doğan, davayı kaybetti

Özgecan hakkında söyledikleri skandal Nihat Doğan'a ağır darbe

Nihat Doğan, 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilen Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından Twitter'da bir paylaşımda bulundu. Bu tweet yüzünden kendisini eleştiren iki magazin müdürü Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'a tazminat davası açmıştı.

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Özgecan hakkında söyledikleri skandal Nihat Doğan'a ağır darbe

Gerekçesi de şuydu: "Onlar yüzünden Survivor'a gidemedim. 600 bin TL'den mahrum kaldım." Ardından olaylar gelişti ve Nihat Doğan yıllar sonra Survivor'a geri döndü. Dava o Survivor'dayken sonuçlandı.

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Özgecan hakkında söyledikleri skandal Nihat Doğan'a ağır darbe

İki gazeteciyi avukat Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar'ın temsil ettiği dava üç yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme, "Tanınmış bir kişi olarak sosyal medyadaki paylaşımlarının sonuçlarını ön görmesi gerekirdi. Bir şeyleri kaybettiyse sorumlusu kendisidir" diyerek davayı reddetti.

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Özgecan hakkında söyledikleri skandal Nihat Doğan'a ağır darbe

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından tepki çeken şu tweet'i atmıştı: "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın."

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