Özgecan Aslan'ın babası Nihat Doğan'ın yakasına yapışacak

Attığı Özgecan Aslan tweetleri sonrası topa tutulan Nihat Doğan, yıllar sonra Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan ile buluşmuş ve sosyal medyada paylaşmıştı. Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan ise bu paylaşıma tepki göstermişti. Mehmet Aslan bu işin peşini bırakmayacak.

Özgecan Aslan'ın babası Nihat Doğan'ın yakasına yapışacak

Şarkıcı Nihat Doğan'ın, 2015 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde bindiği minibüste, hunharca katledilen Özgecan Aslan hakkında attığı tweet hala akıllarda. Tüm Türkiye Özgecan'ın acısını yaşarken Nihat Doğan'ın attığı tweet tepki toplamıştı. Acun Ilıcalı bu tweetten sonra Nihat Doğan'ı, o yıl katılacağı Survivor kadrosundan çıkarmıştı. Yıllar sonra Nihat Doğan'dan herkesi çok şaşırtan bir paylaşım önceki gün gelmişti.

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Özgecan Aslan'ın babası Nihat Doğan'ın yakasına yapışacak

ÖZGECAN ASLAN'IN BABASI MEHMET ASLAN İLE BULUŞTU; Nihat Doğan,önceki gün Özgecan Aslan’ın babası Mehmet Aslan ile 2 yıl önce çekildiği bir fotoğrafı yayınladı. Nihat Doğan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta şu ifadeleri kullandı.

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Özgecan Aslan'ın babası Nihat Doğan'ın yakasına yapışacak

"Karşımda oturan, 'bunca sapığın kol gezdiği Sokaklara çıktığınızda biraz daha tedbirli olup mini etek giymeyin' minvalinde Ahu sungur adlı bayana cevaben attığım twittimi, Kışın ortasında mini etek giymediği halde Onunla özdeşleştirmeye çalıştırılan hunharca katledilmiş Özgecan Aslan kardeşimizin Babası her zaman konuştuğum evine gittiğim survivor öncesi uçağa binmeden beni arayıp başarı dileyen en son kişi olan yüce Gönüllü Mehmet Aslan abimdir.

Özellikle sosyal medyada kendi ahlaksız yaşam tarzlarını Özgecan kardeşimiz üzerinden tahakküm etmeye çalışmak suretiyle her seferinde şahsıma saldıran bizden gibi görünen Fakat 'bizden olmayan zulüm 1453'te başladı' diyen, Mankurt, Hakk düşmanı batılın p.çleri, çomarları bu fotoya çok iyi baksın.

Özgecan Aslan kardeşimizin ailesi benim ailemdir ben de onların evladıyım. Buradan size ekmek çıkmaz. Ayrıca Konuşmak her kişinin, hakk konuşmak er kişinin işidir, ben Hakk konuşuyorum hakikat konuşuyorum. Sizin derdiniz benle değil benim Hakk konuşmamla :) dönen dönsün ben dönmezem yolundan :) haydi şimdi başka kapıya....."

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Özgecan Aslan'ın babası Nihat Doğan'ın yakasına yapışacak

Ancak işler Nihat Doğan'ın anlattığı gibi çıkmadı. Bu paylaşımın ardından Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan, açtı ağzını yumdu gözünü. Nihat Doğan'ın bu paylaşımına tepki gösteren Mehmet Aslan tepki dolu mesajını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

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