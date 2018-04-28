Özge Ulusoy'un göbek deliği olay oldu!

Bir dargın bir barışık uzun süre Hacı Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren manken Özge Ulusoy bikinili fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Sosyal medyada bir kez daha göbek deliğinin ortalamanın daha yukarıda olduğuna dikkat çeken yorumlar yapıldı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

- Özge'nin göbek deliği lens mi?

- Göbek deliği az daha yukarıda olsa gamze olabilirmiş

- Özge'nin göbek deliği gibiyim. Varım ama olmam gereken yerde değilim.