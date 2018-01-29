Özge Ulusoy'un başı fena halde dertte iş tehdide vardı!

“Bir delilik yaparım. Çok ciddiyim. Özge seni çok seviyorum” diyen takipçisinin mesajlarını paylaşan Ulusoy, 'İki aydır düzenli yazıyor... Engelliyorum, başka hesaba geçiyor. İş tehdide vardı. Bir kez daha bir şey gönderirse hukuki süreç gerçekleşecek' mesajıyla taciz eden hayranını mahkemeye vereceğini duyurdu.