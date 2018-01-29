Özge Ulusoy'un başı fena halde dertte iş tehdide vardı!

Özge Ulusoy'un başı fena halde dertte iş tehdide vardı!

Ünlü manken Özge Ulusoy, bir takipçisi tarafından sık sık mesaj yoluyla tacize uğruyor. Sürekli mesajlar atıp, Ulusoy'u rahatsız eden hayranı işin dozunu kaçırınca ünlü mankenden uyarı geldi.

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Özge Ulusoy'un başı fena halde dertte iş tehdide vardı!

“Bir delilik yaparım. Çok ciddiyim. Özge seni çok seviyorum” diyen takipçisinin mesajlarını paylaşan Ulusoy, 'İki aydır düzenli yazıyor... Engelliyorum, başka hesaba geçiyor. İş tehdide vardı. Bir kez daha bir şey gönderirse hukuki süreç gerçekleşecek' mesajıyla taciz eden hayranını mahkemeye vereceğini duyurdu.

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Özge Ulusoy'un başı fena halde dertte iş tehdide vardı!

ÖZGE ULUSOY KİMDİR? 28 Ekim 1982 doğumlu Özge Ulusoy ilkokuldan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü sınavlarını kazanarak ortaokul-lise hayatına orada devam etti.

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Özge Ulusoy'un başı fena halde dertte iş tehdide vardı!

Üniversitenin ilk iki yılını da aynı okulda okuyarak üçüncü sınıfta yatay geçişle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geçti. Orada da bir yıl eğitim aldıktan sonra son senesinde sınıf atlayarak Klasik Bale Bölümü'nden mezun oldu.

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