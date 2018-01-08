Özge Sabuncu kimdir? Cem Yılmaz'ın sevgilisi

Özge Sabuncu kimdir? Magazin dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Özge Sabuncu bu aralar Cem Yılmaz ilişkisiyle anılıyor. Bilgi Üniversitesi mezunu olan Sabuncu, 1980 doğumlu.

Özge Sabuncu, Cem Yılmaz ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen bir isim. Bilkent Üniversitesi mezunu olan Özge Sabuncu, dünyaca ünlü bir firmanın ürün müdürlüğü görevini yürütüyor.

Özge Sabuncu 1980 doğumlu. 2004 yılında Bilkent Üniversitesi'nden mezun olan Sabuncu halen bir firmada ürün müdürlüğü görevini yürütüyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ilişki yaşayan Özge Sabuncu, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti.

Cem Yılmaz'ın sevgilisi Özge Sabuncu bir takipçisine kızıp "Yatakta kopuyorduk" diyerek bomba bir açıklamada bulunmuştu. Özge Sabuncu bu açıklamasıyla hafızalara kazındı.