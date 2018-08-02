Özge Özder arkadaş grubuyla balayında

Oyuncu Özge Özder ile 2 yıldır aşk yaşadığı müzisyen Sinan Güleryüz, hafta sonu nikah masasına oturmuştu. Çift, düğünden hemen sonra aralarında Aslı Tandoğan, eşi Cahit Tan Yeşilada, Pelin Akil, Anıl Altan ve Begüm Birgören'in de bulunduğu arkadaş grubu ile Bodrum'a gitti. Arkadaşlarıyla olan Özge Özder'in keyifli hali dikkatlerden kaçmadı.