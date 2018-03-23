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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan cennetin fotoğrafı!

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan cennetin fotoğrafı!

Star TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi BÖRÜ'nün başarılı oyuncuları Özge Gürel ve sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun aşk tatili sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Tayland'a giden çift önceki gün phi phi adalarından "burası cennet" notuyla fotoğraf paylaştılar.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 09:45 - Güncelleme: 23-03-2018 09:45

Star TV'nin sevilen disizi Börü'nün Savaş Pilotu Gökçe Demir'i canlandıran Özge Gürel ile sevgilisi yine diziden rol arkadaşı olan Kaya Ülgen'e can veren Serkan Çayoğlu'nun aşk tatili sürüyor. Önceki gün Phi Phi Adaları'na giden oyuncu çift, turkuaz rengi denizi arkalarına alıp selfie çekti. Çayoğlu, paylaşımına da "Burası cennet" notu düştü.

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ÖZGE GÜREL KİMDİR?

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