Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan cennetin fotoğrafı!

Star TV'nin sevilen disizi Börü'nün Savaş Pilotu Gökçe Demir'i canlandıran Özge Gürel ile sevgilisi yine diziden rol arkadaşı olan Kaya Ülgen'e can veren Serkan Çayoğlu'nun aşk tatili sürüyor. Önceki gün Phi Phi Adaları'na giden oyuncu çift, turkuaz rengi denizi arkalarına alıp selfie çekti. Çayoğlu, paylaşımına da "Burası cennet" notu düştü.