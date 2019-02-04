  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Özge Borak kaç yaşında estetik mi yaptırdı son hali kafa karıştırdı

Özge Borak kaç yaşında estetik mi yaptırdı son hali kafa karıştırdı

Sinema oyuncusu başarılı isim Özge Borak son günlerde yüzündeki değişimle konuşuluyor. 37 yaşındaki Özge Borak'ın yüzüne estetik yaptırdığı iddia edilmişti. Oyuncu ise bu iddiaları yalanladı her yerim orjinal dedi. Peki Ata Demirer ile evlenen Özge Borak kimdir, aslen nerelidir?

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 04-02-2019 10:30 - Güncelleme: 04-02-2019 09:40

Özge Borak'ın son hali yüzüne estetik mi yaptırdı sorularını akla getirdi. Başarılı ve güzel oyuncunun son paylaşımı takipçilerin kafasını karıştırdı. Yüzüne estetik mi yaptırdın sorusuna ise cevabı kesin bir dille hayor oldu. Peki son günlerin konuşulan ismi Ata Demirer'in eski eşi başarılı oyuncu Özge Borak kimdir?

Oyuncu Özge Borak’ın yüzündeki değişim dikkat çekti. Borak, takipçilerinin “Gözüne lens mi taktın? Yüzüne estetik mi yaptırdın?” sorularına şu yanıtı verdi: “Gözler de, kaşlar da, kirpikler de, dişler de lens değil. Maharet ışıkta ve makyajda!”

Usta oyuncu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi başkoreografı Selçuk Borak'ın kızı olan Özge Borak, 14 Şubat 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaştan bu yana tiyatro ile iç içe olan Özge Borak, İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Aralarında Nazım Hikmet'in unutulmaz eseri Memleketimden İnsan Manzaraları ve Turgut Özakman'ın uyarlaması Sarıpınar: 1914'ün de bulunduğu pek çok başarılı tiyatro eserinde rol aldıktan sonra 2003 yılında Kara Gün adlı yapımla sinema dünyasına adım attı.

Başarılı oyuncunun adını duyurduğu ilk yapım, 2003-2004 yılları arasında rol aldığı Sultan Makamı oldu. Bu dizileri Ihlamurlar Altında, Eşref Saati ve Küçük Kadınlar takip etti.

Özge Borak, 2009 yılında 'Eyvah Eyyvah' filminde ve 2008 yılında 'Eşref Saati' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Bülent Şakrak ile 2006 yılında evlendi. 25 Ekim 2010 tarihinde boşandılar.

Özge Borak, 2010 yılında, Hakan Algül'ün yönettiği ve Ata Demirer'in senaryosunu yazdığı Eyvah Eyvah adlı filmde canlandırdığı Müjgan karakteri ile sinemaseverlerin beğenisini kazandı; filmin popüleritesi sayesinde 2011 yılında devam filmi olan Eyvah Eyvah II vizyona girdi.

Özge Borak, 2006 yılında evlenmiş olduğu oyuncu Bülent Şakrak'dan 26 Ekim 2010 tarihinde boşandı. Özge Borak , Ata Demirer ile 11 Kasım 2011 tarihinde nişanlanıp 22 Nisan 2012 tarihinde evlenmişlerdir. 13 Kasım 2014 tarihinde boşandılar.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Özge Borak kaç yaşında estetik mi yaptırdı son hali kafa karıştırdı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro