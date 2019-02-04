Özge Borak kaç yaşında estetik mi yaptırdı son hali kafa karıştırdı

Özge Borak'ın son hali yüzüne estetik mi yaptırdı sorularını akla getirdi. Başarılı ve güzel oyuncunun son paylaşımı takipçilerin kafasını karıştırdı. Yüzüne estetik mi yaptırdın sorusuna ise cevabı kesin bir dille hayor oldu. Peki son günlerin konuşulan ismi Ata Demirer'in eski eşi başarılı oyuncu Özge Borak kimdir?

Oyuncu Özge Borak’ın yüzündeki değişim dikkat çekti. Borak, takipçilerinin “Gözüne lens mi taktın? Yüzüne estetik mi yaptırdın?” sorularına şu yanıtı verdi: “Gözler de, kaşlar da, kirpikler de, dişler de lens değil. Maharet ışıkta ve makyajda!”

Usta oyuncu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi başkoreografı Selçuk Borak'ın kızı olan Özge Borak, 14 Şubat 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaştan bu yana tiyatro ile iç içe olan Özge Borak, İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Aralarında Nazım Hikmet'in unutulmaz eseri Memleketimden İnsan Manzaraları ve Turgut Özakman'ın uyarlaması Sarıpınar: 1914'ün de bulunduğu pek çok başarılı tiyatro eserinde rol aldıktan sonra 2003 yılında Kara Gün adlı yapımla sinema dünyasına adım attı.

Başarılı oyuncunun adını duyurduğu ilk yapım, 2003-2004 yılları arasında rol aldığı Sultan Makamı oldu. Bu dizileri Ihlamurlar Altında, Eşref Saati ve Küçük Kadınlar takip etti.

Özge Borak, 2009 yılında 'Eyvah Eyyvah' filminde ve 2008 yılında 'Eşref Saati' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Bülent Şakrak ile 2006 yılında evlendi. 25 Ekim 2010 tarihinde boşandılar.

Özge Borak, 2010 yılında, Hakan Algül'ün yönettiği ve Ata Demirer'in senaryosunu yazdığı Eyvah Eyvah adlı filmde canlandırdığı Müjgan karakteri ile sinemaseverlerin beğenisini kazandı; filmin popüleritesi sayesinde 2011 yılında devam filmi olan Eyvah Eyvah II vizyona girdi.

Özge Borak, 2006 yılında evlenmiş olduğu oyuncu Bülent Şakrak'dan 26 Ekim 2010 tarihinde boşandı. Özge Borak , Ata Demirer ile 11 Kasım 2011 tarihinde nişanlanıp 22 Nisan 2012 tarihinde evlenmişlerdir. 13 Kasım 2014 tarihinde boşandılar.