Özel üniversite fiyatları belli oldu

Vakıf üniversitesi ücretleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. YKS sonuçları için gün sayan öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemine geçecek işte burssuz özel üniversite ücretleri...

Özel üniversite fiyatları belli oldu

Vakıf üniversitesi ücretleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. YKS sonuçları için gün sayan öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemine geçecek. Vakıf üniversitesi ya da halk arasındaki tabiriyle özel üniversite tercih etmek isteyen adayların ise en çok araştırdığı konular arasında vakıf üniversitesi (özel üniversite) ücretleri var... İşte 2018 - 2019 akademik yılı vakıf üniversitesi - özel üniversite ücretleri...


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Özel üniversite fiyatları belli oldu

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2018 - 2019 akademik yılı kapsamında Acıbadem Üniversitesi'nin bazı bölümleri için lisans eğitimi ücretleri belli oldu. Buna göre; Tıp: 96 bin 800 lira Eczacılık: 43 bin 500 lira Sosyoloji: 32 bin lira

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Özel üniversite fiyatları belli oldu

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Bilkent Üniversitesi 2018 - 2019 akademik yılında lisans bölümleri ücretini 37 bin 120 lira olarak belirledi.

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Özel üniversite fiyatları belli oldu

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk dışındaki diğer lisans eğitimleri 2018 - 2019 akademik yılında 27 bin lira olarak belirlendi. Hukuk eğitimi ise 35 bin lira olarak belirlendi.

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