Özel üniversite fiyatları belli oldu

Vakıf üniversitesi ücretleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. YKS sonuçları için gün sayan öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemine geçecek işte burssuz özel üniversite ücretleri...

Vakıf üniversitesi ücretleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. YKS sonuçları için gün sayan öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemine geçecek. Vakıf üniversitesi ya da halk arasındaki tabiriyle özel üniversite tercih etmek isteyen adayların ise en çok araştırdığı konular arasında vakıf üniversitesi (özel üniversite) ücretleri var... İşte 2018 - 2019 akademik yılı vakıf üniversitesi - özel üniversite ücretleri...





Twitter

Facebook

Google Plus

1 11

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2018 - 2019 akademik yılı kapsamında Acıbadem Üniversitesi'nin bazı bölümleri için lisans eğitimi ücretleri belli oldu. Buna göre; Tıp: 96 bin 800 lira Eczacılık: 43 bin 500 lira Sosyoloji: 32 bin lira Twitter

Facebook

Google Plus

2 11

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Bilkent Üniversitesi 2018 - 2019 akademik yılında lisans bölümleri ücretini 37 bin 120 lira olarak belirledi. Twitter

Facebook

Google Plus

3 11