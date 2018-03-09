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Özel olarak kuruldu: Türkiye'den Katar hamlesi!

Özel olarak kuruldu: Türkiye'den Katar hamlesi!

5 özel sektör tersanesinin bir araya gelerek oluşturduğu TAIS, geniş ürün yelpazesiyle 12-14 Mart'ta Katar'daki DIMDEX 2018 Fuarı'na katılacak. Körfez bölgesi ülkelerinin deniz platformu ihtiyaçlarına çözümler sunacak TAIS, Katar özelinde ise tüm deniz projelerine talip olma iddiasıyla fuarda boy gösterecek.

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Eklenme Tarihi: 08-03-2018 23:15 - Güncelleme: 09-03-2018 00:55

Türk gemi inşa sanayisi, askeri deniz platformlarında sahip olduğu kabiliyetler ve geniş ürün yelpazesiyle yeni pazarlar arıyor. 

Savunma sanayisinde üretim lisansına ve önemli bir ürün çeşitliliğine sahip 5 özel sektör tersanesinin oluşturduğu TAIS (Turkish Associated International Shipyards), yurt dışındaki tanıtım atağını sürdürüyor.

Aralık ayında Kuveyt'te düzenlenen Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'na katılan TAIS, bir başka Körfez ülkesinin yolunu tutacak.

TAIS, 12-14 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek "Doha Uluslararası Denizcilik Savunma Fuarı ve Konferansı"na (DIMDEX 2018) katılacak.

TÜM DENİZ PROJELERİNE TALİP: Yaklaşık 500 metrekarelik alanda kurulacak standında ürünlerinden örnekler sergileyecek TAIS, Katar ve Körfez bölgesi ülkelerinin deniz platformu ihtiyaçlarına çözümler sunacak. TAIS, özellikle Katar'daki tüm deniz projelerine talip olma gibi iddialı bir hedefle fuarda yerini alacak.

"YABANCI İHALELERDE ELİMİZ GÜÇLENDİ": TAIS Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TAIS'i, Türkiye'nin deniz platformları üreticisi olarak özellikle uluslararası savunma sanayisinde bir dünya markası haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

TAIS'i oluşturan 5 tersanenin münferit olarak Türk Deniz Kuvvetlerine gerçekleştirdikleri askeri projelerde çok önemli başarılara imza attığını vurgulayan Kalkavan, şunları kaydetti:

"Bu başarıları TAIS ile uluslararası pazarda tek elden yürütmeyi hedefliyoruz. Yurt dışı ihalelerde de TAIS olarak birlikte, ortak hareket edeceğiz. Özellikle yurt dışında ülkemize güçlü bir marka yaratmak istiyoruz. Yabancı bir ihalede elimizi güçlendiren çok zengin çeşitliliğe sahip bir kataloğumuz oluştu. Hepsi üretilmiş, kanıtlı işler olduğundan projeleri kazanma şansı da arttı."

TAIS bünyesindeki tersaneler bugüne kadar Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, Amfibi Tank Çıkarma Gemisi, Sismik Araştırma Gemisi, Akaryakıt İkmal Gemisi, Lojistik Destek Gemisi, Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, Hızlı Devriye Botu gibi projelerde sorumluluk üstlendi.

Uluslararası pazarlara açılma hedefi doğrultusunda geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, İngiltere ve Kuveyt'te fuarlara katılan TAIS, uluslararası iş bağlantıları kurmak için çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

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