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Özel okul önünde aracın içini görenler polisi aradı

Özel okul önünde aracın içini görenler polisi aradı

KÜÇÜKÇEKMECE'DE bir özel okul önünde park etmiş araç içinde başından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 13:19 - Güncelleme: 04-04-2018 13:19

Küçükçekmece'de araçta kafasından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Olay sabah saatlerinde Atakent Mahallesi, 4. Cadde üzerinde meydana geldi. Özel okulda çalışan servis minibüsü şoförleri araçlarını park ettiği alandaki bir araç içinde hareketsiz yatan bir kişi gördü.

Durumdan şüphelenen bir servis sürücüsü okulun güvenliklerine haber verdi. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekipleri araç içindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Araç çevresine güvenlik şeridi çekilirken, olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve araçta incelemelerde bulundu Polis ekipleri yaptığı incelemelerde bu kişinin başından vurulduğunu ve araç içinde kovanlar olduğunu tespit etti.

BAGAJDA ENGELLİ ARABASI
Aracın bagajında da engelli arabası olduğu görüldü. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından henüz ismi öğrenilemeyen kişinin cesedi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayın intihar olabileceği üzerinde dururken, başlatılan soruşturma sürüyor. 

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Kaynak : DHA

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