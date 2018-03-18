Özel kuvvetler Afrin'e girdi? İşte operasyonun biteceği tarih...

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'nun kent merkezinde meskun mahal operasyonuna başladıklarını eski bordo bereli Abdullah Ağar CNN Türk canlı yayınınada tüm Türkiye'e duyurmuştu. Abdullah Ağar'ın verdiği bilgiye göre, Afrin merkezine Özel Kuvvetlerle birlikte, komandolar ve ÖSO birlikleri de girdi... Bu sabah itibariyle Afrin kent merkezine girmeye başlayan bazı ÖSO birlikleri 9 mahalleden oluşan ilçede ilk mahallede sorunsuz şekilde kontrolü sağladı. Yakalanan teröristler de gözaltına alındı. Peki Afrin'de meskun mahal operasyonu ne zaman bitecek... Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre Afrin bir aksilik olmaması halinde yarın akşama kadar TSK ve ÖSO güçlerinin eline geçebilir....