Özel kuvvetler Afrin'e girdi? İşte operasyonun biteceği tarih...

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'nun kent merkezinde meskun mahal operasyonuna başladıklarını eski bordo bereli Abdullah Ağar CNN Türk canlı yayınınada tüm Türkiye'e duyurmuştu. Abdullah Ağar'ın verdiği bilgiye göre, Afrin merkezine Özel Kuvvetlerle birlikte, komandolar ve ÖSO birlikleri de girdi... Bu sabah itibariyle Afrin kent merkezine girmeye başlayan bazı ÖSO birlikleri 9 mahalleden oluşan ilçede ilk mahallede sorunsuz şekilde kontrolü sağladı. Yakalanan teröristler de gözaltına alındı. Peki Afrin'de meskun mahal operasyonu ne zaman bitecek... Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre Afrin bir aksilik olmaması halinde yarın akşama kadar TSK ve ÖSO güçlerinin eline geçebilir....
9 MAHALLEDEN İLKİ TEMİZLENDİ: Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin ilçe merkezine girildi. ÖSO Afrin'de bir mahallede kontrolü sağladı. Sabah namazını kılan ÖSO mensupları, ardından araçlara binerek Afrin ilçe merkezine yönelik operasyon için harekete geçti. Kısa süre sonra da operasyon başladı. İlçe merkezine giren ÖSO, 9 mahalleden oluşan ilçede ilk mahallede sorunsuz şekilde kontrolü sağladı. Yakalanan teröristler de gözaltına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin kent merkezine, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri kentin güneydoğusundan girmeye başladı. ÖSO birlikleri, bugün sabahın erken saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması hedeflenen Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı. ÖSO güçlerinin ilerleyişi sürerken, kent merkezinden sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor. Ayrıca, Türk savaş uçaklarının da Afrin semalarında uçtuğu gözlendi.
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