Özel hayatını ifşa etti! Kahvaltı niyetine her sabah sevişiyoruz

İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias ile dünyaca ünlü Rus tenisçi sevgilisi Anna Kournikova, 2017'nin son ayında Nicholas ve Lucy adını verdikleri biri kız, diğeri erkek ikiz bebek sahibi oldu.

'BABA OLMAK HARİKA BİR DUYGU: 2001 yılından bu yana birlikte olduğu 37 yaşındaki Kournikova ile ilişkisinden söz eden 43 yaşındaki şarkıcı, "Baba olmak harika bir duygu. Bu, dünyadaki en iyi duygulardan biri" dedi.