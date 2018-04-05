Özel harekat polisleri nefes kesti! İşte çarpıcı kareler...

MARDİN’de özel harekât polislerinin tatbikatı nefes kesti. Tatbikatta polisler, senaryo gereği operasyon düzenledikleri mağaradaki teröristi ele geçirdi, “dur” ihtarına uymayan araçtan ateş açan teröristi etkisiz hale getirdi.

Özel harekat polisleri nefes kesti! İşte çarpıcı kareler...

Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nce tatbikat gerçekleştirildi. Kırsal eğitim alanında gerçekleştiren tatbikat nefes kesen anlara sahne oldu. Tatbikatta özel harekat polisleri, senaryo gereği teröristlerin bulunduğu mağaraya operasyon düzelendi.Operasyonda, “teslim ol” çağrısı yapılan bir terörist mağaradan çıkarıldı. Ardından başka teröristlerin de olabileceği şüphesiyle mağara içine bomba atıldı.

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Özel harekat polisleri nefes kesti! İşte çarpıcı kareler...

Polisler, daha sonra ise, barikat kurulan ve ateş yakılan bir sokağa operasyon düzenledi. Eğitimli köpeğin de katıldığı operasyonda, terör örgütü üyesi polise ateş açtı. Polis, teröristi etkisiz hale getirdi. Son olarak ise, kontrol noktasında “dur” ihtarına uymayıp, ateş açan teröristle çatışmaya girildi. Çatışmada terörist etkisiz hale getirilirken, tatbikat başarıyla sona erdi.

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Özel harekat polisleri nefes kesti! İşte çarpıcı kareler...

İşte nefes kesen tatbikattan kareler...

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Özel harekat polisleri nefes kesti! İşte çarpıcı kareler...

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