Özel halk otobüsü sürücüsüne levyeli saldırı

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana geldi. Varsak- Üniversite hattında çalışan 07 AU 310 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü Hüseyin Çon, Kepez Belediyesi önüne geldiği sırada 'yol verme' yüzünden 07 FZA 58 plakalı otomobil sürücüsü Burhan T. ile tartıştı.

İddiaya göre, iki sürücü seyir halinde bir süre tartışmayı sürdürdü. Kısa süre sonra Burhan T., aracıyla Çon'un kullandığı halk otobüsünün önünü keserek, durdurdu.

YOLCULAR YARDIM ETTİ

Otobüsün durması üzerine aracından elinde levyeyle inen Burhan T., otobüs sürücüsünün bulunduğu tarafa yönelerek açık camdan Hüseyin Çon'a saldırdı ve başına defalarca vurdu. Sürücü koltuğunda kan içerisinde kalan Çon'un yardımına otobüsteki yolcular koştu. Yolcuların tepki göstermesi üzerine Burhan T., aracına binerek olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hüseyin Çon, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vatandaşlar olay sonrasında sürücüye müdahaleyi cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, saldırgana tepki gösterdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Burhan T.'yi Güneş Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan Burhan T., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

6 DİKİŞ ATILDI

Hastanede tedavisi yapılan ve başına 6 dikiş atılan Hüseyin Çon, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Çon, gazetecilere yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğunu söyledi. Saldırganın araçtaki yolcuların hayatını tehlikeye attığını belirten Hüseyin Çon, "Saldırgan aracını geçmeye çalıştığım sırada beni sıkıştırdı. Daha sonra camı açıp küfür etmeye başladı. Bizi sıkıştırmaya devam etti ve ardından aracını önümüze kırarak durdurdu. Açık camdan içeriye doğru bir cisimle kafama vurmaya başladı. Artık bizlere karşı uygulanan bu olayların son bulmasını istiyorum" dedi.

OTOBÜS ŞOFÖRLERİ TEPKİLİ

Olayı duyan diğer otobüs şoförleri de mesailerinin bitmesinin ardından araçlarıyla Çon'un bulunduğu polis merkezinin önüne geldi. Burada arkadaşlarını bekleyen şoförler, saldırıya tepki gösterdi. Seslerini duyurmak istediklerini belirten otobüs şoförü Ahmet Çetin Türköz, "Bizim burada bulunma sebebimiz sadece arkadaşımızın yaşadığı olay değildir. Bu olayları sürekli yaşıyoruz. Artık sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.

Otobüs şoförlerinden Fahrettin Pas da "Biz insanlara hizmet veriyoruz. Ama bunun karşılığı olarak levyeyle, sopayla dayak yiyoruz. Artık bunları yaşamak istemiyoruz. Yetkililerin biraz bizim yanımızda yer almalarını istiyoruz" diye konuştu.