Özel halk otobüsleri cuma günü çalışmıyor İETT'den flaş duyuru

İSTANBUL'da özel halk otobüsü sahipleri aldıkları ücreti yeterli bulmadıklarını ilan edip cuma günü kontak kapatma kararı aldılar. İETT konuyla ilgili flaş bir duyuru yaparak yarın için ek seferler koyduğunu duyurdu. Ancak siz yine de yarın için temkinli olun ve yoğunluğu göz önünde bulundurarak yola çıkın diyoruz.

Peki özel halk otobüsleri ne istiyor, neden eylem yapıyorlar isteklerinde haklılar mı? İETT 'maliyeti karşılamıyor' iddialarına yanıt verdi ve iddiaları reddetti. Konuyla ilgili İETT'den gelen açıklamada "Söz konusu taşımacıların yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmadığı" vurgulandı. Özel halk otobüslerinin planladığı eylemin de yasal olmadığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi;

-"İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde çalışan bazı özel otobüs işletmecileri 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde eylem yaparak Cum a günü kontak kapatacakları yönünde basın açıklaması yapmışlardır. Bilindiği üzere söz konusu taşımacılar İdare tarafından düzenlenen 2 ayrı ihale sonucu 10 ve 15 yıllığına taşımacılık hizmeti vermeye hak kazanmışlardır. Taşımacılar, taşımacılık faaliyetini sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre yerine getirmekle yükümlüdürler.

EYLEM HUKUKİ DEĞİL : Söz konusu taşımacıların yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi yapılması planlanan eylem, sözleşmenin "Toplu olarak direniş yaparak taşımacılığı durdurmak, aksatmak otobüsle birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb. eylemlerde bulunmak" hükmü kapsamında değerlendirilecektir.

YARIN İÇİN EK SEFERLER KONULDU : Bununla beraber, İETT olarak toplu taşımacılık hizmetinin aksamaması için gerekli önlemler alınmış, ihtiyaç duyulan hatlara ek seferler planlanmıştır. Eylem olması halinde İstanbullular toplu ulaşımda sorun yaşamayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ AYLIK KAZANCI NE KADAR?

Özel Halk Otobüsü işletmecileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldıkları ücretlerin maliyetlerini karşılamadığı iddiasındalar. Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Başkanı Kemal Çetin şunları söylemişti:

-"Bütün yaptığımız görüşmeler sonunda ’zararlarımızın karşılanamayacağını sadece 2 bin liralık öğrenci desteği verebileceklerini’ söylediler. Belediyenin kuruluşu olan Otobüs A.Ş.’nin 45 bin lira maliyet çıkarmasına rağmen 30 bin lira alıyoruz. 15 bin lira zarar ediyoruz. Hiç bir işletmeci arkadaşım şoför maaşını ödeyemiyor. Biz günde 1 milyon insana hizmet veriyoruz. 2 bin 500 tane çalışanımız var."