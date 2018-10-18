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Özel Güvenlik sonuçları sorgulama TC ile 78.ÖGG sonuç sayfası

Özel Güvenlik sonuçları sorgulama TC ile 78.ÖGG sonuç sayfası

10 Eylül'de yapılan 78. Özel Güvenlik Sınav sonuçları açıklandı. Çeşitli kurum ve şirketlerde özel güvenlik olarak çalışma isteyen vatandaşların girdiği 78. ÖGG sınav sonuçları TC şifresi ile sorgulanacak. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklanan ÖGG sonuçları sorgusu haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 09:50 - Güncelleme: 18-10-2018 09:50

Özel güvenlik görevlisi olarak meslek hayatına devam etmek isteyen vatandaşların girdiği Özel Güvenlik sınav sonuçları erişime açıldı. 10 Eylül'de yapılan 78. ÖGG sınav sonuçları TC şifresi ile sorgulanacak. 

78. ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI: Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından uygulanan 78. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı. 12 Ekim 2018 Cuma günü adayların erişimine açılan sınav sonuçları için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterlidir.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUCU  İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR: Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.

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