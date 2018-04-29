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Özden Örnek hayatını kaybetti!

Özden Örnek hayatını kaybetti!

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek bu sabah hayatını kaybetti. Darbe günlükleriyle gündeme gelen Özden Örnek'in aldığı 20 yıl hapis cezası mahkeme tarafından bozulmuştu.

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Eklenme Tarihi: 29-04-2018 09:40 - Güncelleme: 29-04-2018 09:40

ESKİ Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek bu sabah hayatını kaybetti. Örnek'in iç organlara bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Örnek, 15 gündür Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Örnek'in durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce yoğun bakım servisine alındığı bildirildi. Örnek sabah 07.00 sıralarında vefat etti.  Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı kamuoyunda Balyoz diye bilinen davada hapis cezasına çarptırılmış daha sonra beraat etmişti.

DARBE GÜNLÜKLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Balyoz" darbe planı soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek, kendisine ait olduğu iddia edilen "Darbe Günlükleri"yle gündeme gelmişti.

Söz konusu günlükler de "Ayışığı" ve "Sarıkız" darbe planları anlatılmıştı. Örnek'in tuttuğu iddia edilen günlüklerde bazı orgenerallerin 2004'te askeri darbe yapmayı düşünüp, hazırlıklarını yaptığı ancak sonradan Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök'ün bu darbe teşebbüslerini engellediği belirtiliyordu.

20 HAPİS CEZASI BERAATLE SONUÇLANMIŞTI

Özden Örnek, 22 Şubat 2010 tarihinde Balyoz soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmıştı. 21 Eylül 2012 tarihinde sona eren Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış daha sonra davanın bozulması üzerine yeniden yapılan yargılama sonucunda hakkında beraat kararı verilmişti.

ÖZDEN ÖRNEK KİMDİR?

Özden Örnek, 1962 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Örnek, 1964 yılında Donanma'ya katıldı. 1975 yılında Deniz Harp Akademisini bitirdi. 1982 yılında Albay olan Örnek 1982'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğüne atandı. Özden Örnek, 1988 tarihinde Tuğamiralliğe, 1992 yılında Tümamiralliğe, 1996 tarihinde de Koramiralliğe terfi etti. Özden Örnek, Ağustos 2001 ayında Oramiralliğe terfi ederek, Donanma Komutanlığı’na atanmıştır. 30 Ağustos 2003 tarihinde atandığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 2005 yılında emekli oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 29 Nisan 2018 09:55 neyapalım öldüyse........

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