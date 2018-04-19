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Özdağ B Planını açıkladı! İki parti ile birlikte gireriz...

Özdağ B Planını açıkladı! İki parti ile birlikte gireriz...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin seçime girememesi durumunda ne yapacaklarını açıkladı: Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile birlikte seçime gireriz...

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 09:13 - Güncelleme: 19-04-2018 09:13

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) partisinin erken seçime girmesini engellemesi durumunda hazırdaki B planlarını açıkladı. Özdağ, "İYİ Parti, YSK engeline takılırsa ne olacak" sorusuna net cevap verdi: “DP ve Saadet ile birlikte gireceğiz muhtemelen…”

AKŞENER MEYDAN OKUMUŞTU... İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği konusundaki tartışma sürerken, dün İYİ Parti lideri Meral Akşener, "İYİ Parti seçime girecek. Herkes ayağını denk alsın" diye konuşmuştu. İYİ Parti yönetimi "B ve C Planlarımız hazır derken o B Planı'nı Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ açıkladı. Özdağ, “YSK İYİ Parti'nin seçime girmesini engellerse DP ve Saadet ile birlikte gireceğiz muhtemelen…” dedi.

DİĞER YOLLARI KULLANIRIZ... 'AK Parti, İYİ Parti'nin seçime girmesi için düzenleme çıkaracak' iddiası için “Normal olarak engelleyemezler. Girmek, bizim en tabii hakkımız” diyen Özdağ, "Yasaların gereklerini yerine getirmiş durumdayız. Buna rağmen sokmamayı denerlerse biz de diğer yolları kullanırız. DP ve Saadet ile birlikte gireriz muhtemelen” diye konuştu. 

BİZDEN BU KADAR KORKTUKLARINI BİLMİYORDUK... “İYİ Parti seçime mutlaka girer.” iddiasını tekrarlayan Ümit Özdağ, “İYİ Parti’den korktuklarını biliyorduk… Ancak bu kadar çok korktuklarını bilmiyorduk…” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 19 Nisan 2018 09:22 Topunuz girseniz alacağınız oy %3.. Merak etmeyin AKP sizi mazlumları oynatmaz .. AKP sizi bir şekilde Seçime sokacak ve tarih sahnesinden silineceksiniz .. Binde bilmem kaçlık oyla iktidar hayali kurmanız çok abzürt ve komik :)

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