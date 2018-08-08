Özcan Yeniçeri'den İYİ Parti'ye sert sözler: Böyle sünepe bir yapıda...

Geçtiğimiz günlerde kurucusu olduğu İYİ Parti'den Yusuf Halaçoğlu ve Nevzat Bor ile birlikte istifa eden Özcan Yeniçeri, partisinden neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı.

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan Yeniçeri, şunları söyledi;

''Hiperaktif bir karakterim var! Bu kadar aktif, bu kadar kabına sığmayan bir yapıyı sünepe, ıbık, mıymıntı bir yapıda tutamazsın kardeşim.''

Yeniçeri, Halaçoğlu ve Bor istifa gerekçelerini basına gönderdikleri yazıyla şöyle duyurmuşlardı;

ESKİ OYUNLAR BURADA DA OYNANMAYA DEVAM EDİYOR: "Partideki bazı kimseler, aday olmayacağını açıklayan genel başkana rağmen delegeler tarafından tek tek aday gösterileceğini açıkladılar. Seçimi kaybetmiş, hatta partiden daha az oy almış bir genel başkanın yerine yeni bir yönetim getirilmesi gerekirken aksini yaptılar. Genel başkan ise bu sözlere karşı sessiz kaldı. Belli ki eski oyunlar burada da oynanmaya devam ediyordu.

İYİ PARTİ YENİDEN UMUT HALİNE GELDİ: 2015'ten beri mücadele ettiğimiz durumun İYİ Parti'de de sürmesi partiyi yeniden umut haline getirmekten ve kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştırmıştır. Sergilenen tavırlar ise kurultayda bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerek İYİ Parti'den istifa ediyoruz. Her şey Türkiye ve Türk Milleti içindir."

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA: İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, istifalar üzerine yaptığı açıklamada şu sözlere yer vermişti;

“Hayatın her alanında olduğu gibi, siyasette de istifa tek taraflı bir tasarruftur. Siyaset, 'insan kazanma' sanatı olmakla birlikte, vicdanı da olan bir kurumdur. Sayın Bor, Sayın Halaçoğlu ve Sayın Yeniçeri'nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz. Kararlarının kendileri için hayırlı olmasını dileriz”