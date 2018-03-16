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Özcan Deniz'in karısı Feyza Aktan kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor

Özcan Deniz'in karısı Feyza Aktan kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor

45 yaşındaki şarkıcı oyuncu Özcan Deniz, sevgilisi Feyza Aktan ile evlendi. Kapalı kapılar ardında kıyılan sade bir nikahla evlenen Özcan Deniz'in karısı Feyza Aktan aranıyor. Peki Özcan Deniz'in karısı Feyza Aktan kimdir nereli kaç yaşında Feyza Aktan ne iş yapıyor

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 09:41 - Güncelleme: 16-03-2018 09:41

Yılların müzmin bekarı hem baba oluyor hem de dünya evine girdi. 45 yaşındaki şarkıcı oyuncu Özcan Deniz, 25 yaşındaki sevgilisi Feyza Aktan ile evlendi. Sade bir nikah töreni ile evlenen çift düğünü daha sonra yapacak. Özcan Deniz ce Feyza Aktan, Aktan 7,5 hamileyken evlendi. Feyza Aktan, nikahta siyah elbise giydi. Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile evlenmesi sonrası herkes Feyza Aktan'ın kim olduğunu merak eder oldu. Peki Özan Deniz'in karısı Feyza Aktan kimdir nereli kaç yaşında Feyza Aktan ne iş yapıyor? Feyza Aktan Özcan Deniz'in çocuklarının adı ne? İşte detaylar...

FEYZA AKTAN KİMDİR; Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. 1 yıldır birlikte olduğu Özcan Deniz'den erkek bebek bekleyen Feyza Aktan, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmıyor.

45 yaşındaki Özcan Deniz ile evlenen Feyza Aktan, bazı dizilerde yan rollerde yer aldı. Yeni evli çift, Özcan Deniz’in baş rolünde olduğu Star TV’deki ‘İstanbullu Gelin’in Haziran ayındaki finalinden sonra düğün yapacak.

Özcan Deniz Feyza Aktan evlendi görüntüler sızdı o detay kafaları karıştırdıÖzcan Deniz Feyza Aktan evlendi görüntüler sızdı o detay kafaları karıştırdıÖzcan Deniz Feyza Aktan evlendi görüntüler sızdı o detay kafaları karıştırdıÖzcan Deniz Feyza Aktan evlendi görüntüler sızdı o detay kafaları karıştırdıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

8 Mart Dünya Kadınlar Günün'de evlendikleri söylenen çift ,aile arasında yapılan törenle dünya evine girdi. Özcan Deniz nikahta takım elbiseyle katılırken eşi Feyza Aktan siyah bir elbise giymeyi tercih etti.


 


 

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KİMDİR ?
Özcan Deniz
ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Fantezi müziğinin genç yorumcularından Özcan Deniz, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Sanatçı, 1977 yılında ailesiyle birlikte Aydın'a yerleşti. Erken yaşta okumayı bıraktı ve müzikle uğraşmaya karar verdi. 13 yaşındayken İzm

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