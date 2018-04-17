Özcan Deniz'in eşinden kıyafet eleştirisine cevap

Feyza Aktan'ın aynı kıyafeti giymesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmamış ve Aktan'a "Özcan Deniz sana alışveriş yapmıyor mu?" yorumları yapılmıştı. Feyza Aktan konuyla ilgili ilk kez konuştu ve 'Tesadüf' dedi

Özcan Deniz'in eşinden kıyafet eleştirisine cevap

Feyza Aktan'ın aynı kıyafeti giymesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmamış ve Aktan'a "Özcan Deniz sana alışveriş yapmıyor mu?" yorumları yapılmıştı. Feyza Aktan konuyla ilgili ilk kez konuştu ve 'Tesadüf' dedi

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Özcan Deniz'in eşinden kıyafet eleştirisine cevap

Özcan Deniz ile eşi Feyza Aktan Deniz, geçtiğimiz hafta Etiler'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Oğlu Kuzey'e 8 aylık hamile olan Feyza Aktan Deniz'in üzerinde kırmızı kürk, siyah tayt ve tişört vardı. Feyza Aktan Deniz'in 3 ay önce de aynı kıyafetle havalimanında fotoğrafları çekilmişti.

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Özcan Deniz'in eşinden kıyafet eleştirisine cevap

Bu durum sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Deniz için, 'Eşin sana alışveriş yapmıyor mu?' yorumları yapıldı. Sözcü'nün haberine göre; Feyza Aktan Deniz konuyla ilgili ilk kez konuştu. Aktan, "Tamamen tesadüf her gün farklı kıyafet giyiyorum. Benim için görsellikten önce nasıl rahat ediyorsam öyle giyiniyorum" dedi.

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Özcan Deniz'in eşinden kıyafet eleştirisine cevap

Feyza Aktan'ın aynı kıyafeti giymesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmamış ve Aktan'a "Özcan Deniz sana alışveriş yapmıyor mu?" yorumları yapılmıştı. Feyza Aktan konuyla ilgili ilk kez konuştu ve 'Tesadüf' dedi

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