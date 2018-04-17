Özcan Deniz'in eşinden kıyafet eleştirisine cevap

Bu durum sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Deniz için, 'Eşin sana alışveriş yapmıyor mu?' yorumları yapıldı. Sözcü'nün haberine göre; Feyza Aktan Deniz konuyla ilgili ilk kez konuştu. Aktan, "Tamamen tesadüf her gün farklı kıyafet giyiyorum. Benim için görsellikten önce nasıl rahat ediyorsam öyle giyiniyorum" dedi.

