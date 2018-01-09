Özcan Deniz nikahtan önce işini garantiye aldı

45 yaşındaki Özcan Deniz'in 25 yaşındaki sevgilisi Feyza Aktan, 5 buçuk aylık hamile. Çift, doğumdan önce nikah masasına oturacak. Öte yandan Özcan Deniz'in nikahtan önce Feyza Aktan'La evlilik sözleşmesi yaptığı da ortaya çıktı. Özcan Deniz son oynadığı diziden bölüm başına 120 bin TL alıyor.
Geçtiğimiz gün Kıbrıs’a bir arkadaşının yanına giden Özcan Deniz ve Feyza Aktan birlikte görüntülenmişti. Özcan Deniz X Ray’in önüne geldiklerinde görevlinin yanına gidip eşinin hamile olduğunu, cihazdan geçmemesi gerektiğini söylemişti.
Bu arada bir yıldır Feyza Aktan’la sevgili olan Özcan Deniz, doğacak oğlu için kesenin ağzını açtı. Evlilik hazırlığı yaptığı 25 yaşındaki Aktan sayesinde baba olma hayalini gerçekleştiren oyuncunun, oğlu için Beykoz Konakları’ndan 1.5 milyon dolara (5 milyon 685 bin TL) villa satın aldığı öğrenildi. Şimdilerde Sarıyer’e bağlı Uskumruköy’de oturan Deniz’in, şubat ayında sevgilisiyle yeni evine yerleşeceği konuşuluyor.
Çiftin, birçok ünlü ismin evlenmek için tercih ettiği Paris’te nikah masasına oturmayı planladıkları da söyleniyor. Aktan’ın ayrıca bebeğini Amerika’da doğurmak istediği de gelen bilgiler arasında.
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