Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın düğününde elbise detayı

Yakışıklı oyuncu ve ses sanatçısı Özcan Deniz sonunda muradına erdi. Özcan Deniz (45) kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi, 7.5 aylık hamile Feyza Aktan (25) ile ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde evlendi. Ancak kapalı kapılar ardında gerçekleşen törenden dışarı tek kara sızmamıştı, ta ki bugüne kadar. Nikahtaki bir detay ise gözlerden kaçmadı.

Feyza Aktan’ın nikahtaki kıyafeti olay oldu. Sosyal medya hesaplarından nikah töreni gecesine dair detayları da paylaşan Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın kıyafet tercihleri de sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer almıştı. Özellikle böyle bir gün için siyah bir kıyafet tercih eden Feyza’nın beyaz yerine siyahı tercih etmesi uzun süre konuşuldu.