Özcan Deniz ile Feyza Aktan'dan sürpriz karar! Gizlice evlendiler

Özcan Deniz, 20 yaş küçük sevgilisi Feyza Aktan ile şu günlerde dünya evine girmeyi planlıyordu. Çiftin 8 Mart kadınlar gününde evlendiği ortaya çıktı. İşte düğüne dair detaylar...

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'dan sürpriz karar! Gizlice evlendiler

Özcan Deniz (45), kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan (25) ile uzun süredir aşk yaşıyordu. Bebek bekleyen çiftin yakın zamanda dünya evine gireceği öğrenilmişti. Fakat düğün tarihi tam olarak bilinmiyordu.

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Özcan Deniz ile Feyza Aktan'dan sürpriz karar! Gizlice evlendiler

İkili 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde evlendi. Özcan Deniz’in, Zekeriyaköy’deki lüks villasında yapılan nikaha 15 kişi katıldı. Nikah şahitleri ise aile dostlarıydı. Feyza Deniz gelinlik yerine beyaz bir elbise giymeyi tercih etti.

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Özcan Deniz ile Feyza Aktan'dan sürpriz karar! Gizlice evlendiler

Özcan Deniz evlenmeden 1 hafta önce ağabeyi Ercan Deniz’e şöyle söyledi: “Nikahın ‘Dünya Kadınlar Günü’nde olmasını istiyorum. Eşim ve tüm kadınlar başımın tacı.”

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Özcan Deniz ile Feyza Aktan'dan sürpriz karar! Gizlice evlendiler

Özcan-Feyza Deniz 1.5 ay sonra dünyaya gelecek oğullarının ismini de ‘Kuzey’ olarak belirledi. Çift balayına çıkmayacak. Özcan Deniz’in başrolünde olduğu Star TV’deki ‘İstanbullu Gelin’in Haziran’daki finalinden sonra yine az sayıda kişinin katıldığı bir düğün yapacak. Çift balayına oğulları Kuzey ile birlikte gidecek.

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