Özcan Deniz Feyza Aktan evlendi görüntüler sızdı o detay kafaları karıştırdı

45 yaşındaki Özcan Deniz, 25 yaşındaki sevgilisi Feyza Aktan ile evlendi. Dışarıya görüntü verilmeyen Özcan Deniz Feyza Aktan nikahından ilk görüntüler sızdı. 7,5 aylık hamile olan Feyza Aktan anne olmak için gün sayarken, nikahtaki bir detay kafaları karıştırdı.

Özcan Deniz Feyza Aktan evlendi görüntüler sızdı o detay kafaları karıştırdı

Yılların müzmin bekarlarından biri olan Özcan Deniz sonunda muradına erdi. Özcan Deniz (45) kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi, 7.5 aylık hamile Feyza Aktan (25) ile ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde evlendi. Ancak kapalı kapılar ardında gerçekleşen törenden dışarı tek kara sızmamıştı, ta ki bugüne kadar. Nikahtaki bir detay ise gözlerden kaçmadı. İşte Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın özel gününden ilk görüntüler.

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Özcan Deniz Feyza Aktan evlendi görüntüler sızdı o detay kafaları karıştırdı

Özcan Deniz, Kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Feyza Aktan ile evlendi. Özcan Deniz'in nikahından ilk görüntü ortaya çıktı. Nikah, Özcan Deniz'in Zekeriyaköy’de bulunan villasında kıyıldı.

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Özcan Deniz Feyza Aktan evlendi görüntüler sızdı o detay kafaları karıştırdı

İŞTE O GÖRÜNTÜLER; Basına kapalı gerçekleşen törene sadece çiftin yakın çevresinin katıldığı öğrenildi. Özcan Deniz’in, Zekeriyaköy’deki lüks villasında yapılan nikaha 15 kişi katıldı. Nikah şahitleri ise aile dostlarıydı.

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Özcan Deniz Feyza Aktan evlendi görüntüler sızdı o detay kafaları karıştırdı

DİKKATLERDEN KAÇMADI; Nikah töreni için Özcan Deniz siyah şık bir takım elbise tercih ederken, 7.5 aylık hamile olan eşi Feyza Aktan da siyah bir elbise giymesi dikkatlerden kaçmadı. Feyza Aktan'ın neden beyaz bir elbise yerine siyah elbise tercih ettiği ise henüz bilinmiyor.

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