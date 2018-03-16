Özcan Deniz Feyza Aktan evlendi görüntüler sızdı o detay kafaları karıştırdı

Yılların müzmin bekarlarından biri olan Özcan Deniz sonunda muradına erdi. Özcan Deniz (45) kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi, 7.5 aylık hamile Feyza Aktan (25) ile ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde evlendi. Ancak kapalı kapılar ardında gerçekleşen törenden dışarı tek kara sızmamıştı, ta ki bugüne kadar. Nikahtaki bir detay ise gözlerden kaçmadı. İşte Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın özel gününden ilk görüntüler.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER; Basına kapalı gerçekleşen törene sadece çiftin yakın çevresinin katıldığı öğrenildi. Özcan Deniz’in, Zekeriyaköy’deki lüks villasında yapılan nikaha 15 kişi katıldı. Nikah şahitleri ise aile dostlarıydı.

DİKKATLERDEN KAÇMADI; Nikah töreni için Özcan Deniz siyah şık bir takım elbise tercih ederken, 7.5 aylık hamile olan eşi Feyza Aktan da siyah bir elbise giymesi dikkatlerden kaçmadı. Feyza Aktan'ın neden beyaz bir elbise yerine siyah elbise tercih ettiği ise henüz bilinmiyor.

