Özcan Deniz-Feyza Aktan çiftinin bebeğinin adı...

Oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan Özcan Deniz ile 25 yaşındaki hamile sevgilisi Feyza Aktan ile ‘8 Mart Kadınlar Günü’nde villasında evlendi. Nikah töreninde 7.5 aylık hamile Feyza Aktan'ın siyah elbise giymesi çok konuşulmuştu.

Özcan Deniz’in, Zekeriyaköy’deki lüks villasında yapılan nikaha 15 kişi katıldı. Nikah şahitleri ise aile dostlarıydı. Feyza Deniz gelinlik yerine beyaz bir elbise giymeyi tercih etti. Özcan Deniz evlenmeden 1 hafta önce ağabeyi Ercan Deniz’e şöyle söyledi: “Nikahın ‘Dünya Kadınlar Günü’nde olmasını istiyorum. Eşim ve tüm kadınlar başımın tacı.” Çiftin oğullarının adı belli oldu. Twitter

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Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in baba olacağı haberleri, eylül ayında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kısa bir süre sonra hakkında çıkan iddiaları doğrulayan oyuncu, sevgilisi Feyza Aktan'ın hamile olduğunu açıklamıştı. Çevresine sürekli kız çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Özcan Deniz, ufak bir sürprizle karşılaşmış ve erkek bebek babası olacağını öğrenmişti. Twitter

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Özcan Deniz'in oğluna vereceği isim belli oldu. Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı Kuzey olacak. 8 MART'TA EVLENDİLER: Çiftin ne zaman evleneceği konuşulurken Özcan Deniz bir sürpriz yaptı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sevgilisi Feyza Aktan ile nikâh masasına oturdu. Twitter

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